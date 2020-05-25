Праздник 25 мая: все приметы, что нельзя делать в этот день (3 новости) «Что отмечают и какой будет погода»

Какой сегодня праздник. 25 мая верующие чтят память епископа Епифания Кипрского, одного из ранних отцов церкви, который прославился обличением ереси. Наши предки называли этот день Епифановым.

В этот день традиции были связаны с наблюдением за природой, а также бережным отношением к растительности. Люди верили, что особой силой обладает рябиновое дерево, которое как раз начинает цвести в этот период.

Магические качества приписывали и кувшинкам, которые расцветают в конце мая. В народе считалось, что цветущая калина символизирует вечную любовь и верность.

Что запрещено делать в Епифанов день

Сегодня нельзя срывать и приносить в дом белые кувшинки. Если запрет нарушить, то в доме будут неприятности и может произойти мор скота.

25 мая незамужним девушкам нельзя носить черное, поскольку муж может попасться старым и вскоре умереть.

Также запрещается пить алкоголь. Наши предки верили, что на выпившего может напасть нечистая сила и одурманить голову...