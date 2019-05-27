Предложение дефолта, или Зачем Зеленскому враги, когда есть Коломойский?

Он предположил, что Украина должна объявить дефолт и отказаться выплачивать долги МВФ и другим международным финансовым структурам.

В качестве примера Коломойский привел Грецию. Заявление вызвало настоящую бурю в украинских СМИ и соцсетях. Эксперты всерьез обсуждают риски такого сценария. Но, судя по всему, это просто игра Игоря Валериевича. Большой блеф исключительно для решения собственных проблем. Да, в наших условиях даже шахматисты могут блефовать.Ссылаясь на пример Греции, Коломойский практически не лукавил. Пример действительно очень убедительный. Экономика страны, входящей в Евросоюз, падала на протяжении нескольких лет, мировой кризис 2008 года ударил по Греции сильнее, чем по другим, доходы от туризма падали, а социальные обязательства государства перед гражданами были непосильными. На 2011 год госдолг Греции составлял около 350 млрд евро, или 160% ВВП страны. Правительство пригрозило не только дефолтом, но и выходом из Еврозоны. После долгих переговоров часть долга реструктуризировали, а 100 миллиардов евро просто списали.В качестве примера можно было вспомнить и Аргентину, которая реструктуризировала внешний долг с дисконтом в 70%, списав 65 млрд долларов. Но инвесторы продолжают судиться и фактически держат страну за горло, продолжая угрожать банкротством. Да и с Грецией все не так просто. Спасая члена Евросоюза, финансовые структуры в первую очередь беспокоились о себе. Потому что большой обвал Греции бил по всей зоне евро и мог вызвать «эффект домино», вызвав неконтролируемую волну кризиса в Евросоюзе. Украина не настолько связана с ЕС, чтобы нас спасали ценой 100 миллиардов.В принципе, сценарий дефолта в Украине был вполне реален все последние пять лет. Вооруженная агрессия РФ привела к потере части территорий и падению ВВП, для украинских товаров был закрыт российский рынок, Кремль перекрыл Украине транзит со странами Азии, а война всегда поглощает ресурсы со страшной скоростью. И несколько раз мы приближались к грани, отделяющей экономику от дефолта, на минимальное расстояние. Удержались. Правительства Яценюка и Гройсмана считают это одним из важнейших достижений – не дали Украине сорваться в дефолт. Зря старались? Вовсе нет.Казалось бы, что плохого в списании долгов? Плохо то, что больше никто в обозримой перспективе не даст ни цента. А у нас, кстати, отрицательный торговый баланс. Инвесторы не идут – слишком рискованно. Включать печатный станок, генерируя ежемесячную гиперинфляцию? Купоны в девяностых еще не забыли? Вспомним. Вклады и депозиты могут арестовать на неопределенный срок. Валютные вклады принудительно конвертировать по установленному государством курсу. По матрасам тоже, кстати, можно пошарить. Ну и санкции возможны любые.Если кто-то думает, что можно так просто встретиться с людьми, которым ты должен пару десятков миллиардов долларов, сказать «Извините, все плохо, я не будут отдавать долг», а они ответят «Ну, хорошо, забыли», то это большая ошибка. Капитализм — это вообще среда обитания акул, а уж финансово-кредитными операциями занимаются самые зубастые. Так что все будет не так гладко, а очень и очень болезненно. Но вернемся к блефу Игоря Валерьевича. Вам не показалось странным, что такое громкое заявление украинский олигарх озвучил не отечественным СМИ, а именно влиятельной на Западе Financial Times? Если показалось, то с интуицией у вас все в порядке. Он не нам эт