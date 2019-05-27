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Предложение дефолта, или Зачем Зеленскому враги, когда есть Коломойский?

Предложение дефолта, или Зачем Зеленскому враги, когда есть Коломойский? (5 новостей)

«Влияние Игоря Коломойского на новоизбранного президента вызывает растущее беспокойство, пишет издание»

Он предположил, что Украина должна объявить дефолт и отказаться выплачивать долги МВФ и другим международным финансовым структурам.

В качестве примера Коломойский привел Грецию. Заявление вызвало настоящую бурю в украинских СМИ и соцсетях. Эксперты всерьез обсуждают риски такого сценария. Но, судя по всему, это просто игра Игоря Валериевича. Большой блеф исключительно для решения собственных проблем. Да, в наших условиях даже шахматисты могут блефовать.Ссылаясь на пример Греции, Коломойский практически не лукавил. Пример действительно очень убедительный. Экономика страны, входящей в Евросоюз, падала на протяжении нескольких лет, мировой кризис 2008 года ударил по Греции сильнее, чем по другим, доходы от туризма падали, а социальные обязательства государства перед гражданами были непосильными. На 2011 год госдолг Греции составлял около 350 млрд евро, или 160% ВВП страны. Правительство пригрозило не только дефолтом, но и выходом из Еврозоны. После долгих переговоров часть долга реструктуризировали, а 100 миллиардов евро просто списали.В качестве примера можно было вспомнить и Аргентину, которая реструктуризировала внешний долг с дисконтом в 70%, списав 65 млрд долларов. Но инвесторы продолжают судиться и фактически держат страну за горло, продолжая угрожать банкротством. Да и с Грецией все не так просто. Спасая члена Евросоюза, финансовые структуры в первую очередь беспокоились о себе. Потому что большой обвал Греции бил по всей зоне евро и мог вызвать «эффект домино», вызвав неконтролируемую волну кризиса в Евросоюзе. Украина не настолько связана с ЕС, чтобы нас спасали ценой 100 миллиардов.В принципе, сценарий дефолта в Украине был вполне реален все последние пять лет. Вооруженная агрессия РФ привела к потере части территорий и падению ВВП, для украинских товаров был закрыт российский рынок, Кремль перекрыл Украине транзит со странами Азии, а война всегда поглощает ресурсы со страшной скоростью. И несколько раз мы приближались к грани, отделяющей экономику от дефолта, на минимальное расстояние. Удержались. Правительства Яценюка и Гройсмана считают это одним из важнейших достижений – не дали Украине сорваться в дефолт. Зря старались? Вовсе нет.Казалось бы, что плохого в списании долгов? Плохо то, что больше никто в обозримой перспективе не даст ни цента. А у нас, кстати, отрицательный торговый баланс. Инвесторы не идут – слишком рискованно. Включать печатный станок, генерируя ежемесячную гиперинфляцию? Купоны в девяностых еще не забыли? Вспомним. Вклады и депозиты могут арестовать на неопределенный срок. Валютные вклады принудительно конвертировать по установленному государством курсу. По матрасам тоже, кстати, можно пошарить. Ну и санкции возможны любые.Если кто-то думает, что можно так просто встретиться с людьми, которым ты должен пару десятков миллиардов долларов, сказать «Извините, все плохо, я не будут отдавать долг», а они ответят «Ну, хорошо, забыли», то это большая ошибка. Капитализм — это вообще среда обитания акул, а уж финансово-кредитными операциями занимаются самые зубастые. Так что все будет не так гладко, а очень и очень болезненно. Но вернемся к блефу Игоря Валерьевича. Вам не показалось странным, что такое громкое заявление украинский олигарх озвучил не отечественным СМИ, а именно влиятельной на Западе Financial Times? Если показалось, то с интуицией у вас все в порядке. Он не нам эт

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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  27.05.19, 13:06 По мнению нового главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, предложение бизнесмена Игоря Коломойского объявить в Украине дефолт является «маловероятным»...
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  27.05.19, 13:49 Коломойский предлагает объявить дефолт, указывая на опыт Греции. Настоящая же цель олигарха, который три года выводил деньги Приватбанка валюту за границу, есть желание в условиях дефолта и галопирующей…
ТСН ТСН  ·  27.05.19, 14:50 Влияние Игоря Коломойского на новоизбранного президента вызывает растущее беспокойство, пишет издание.
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