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Экономика и финансы
Капитал Капитал · · Обновлено в 17:17
· Электроэнергия
Предложение субсидировать тарифы на электроэнергии для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр

Предложение субсидировать тарифы на электроэнергии для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр (6 новостей)

«Экс-министр энергетики Иван Плачков раскритиковал компенсирование тарифов для населения»

Экс-министр энергетики Иван Плачков раскритиковал предложение ряда экспертов о необходимо возложить функцию субсидирования тарифов для населения на энергокомпании. Об этом он заявил, комментируя предложение о возложении функций PSO на частные компании, сообщает УНИАН. «Нет, это неправильно (возлагать субсидирование населения на частные компании, — ред.), тогда нет смысла вводить рынок. Если нет политической воли установить экономически обоснованные тарифы, то единственный возможный путь — через Энергоатом при условии не ущемления его финансового состояния. Другие компании не должны в этом участвовать, иначе рушится вся логика нового энергорынка», — отметил он. По мнению эксперта, в целом логика перекрёстного субсидирования противоречит рыночным отношениям. «Я вообще отрицательно это оцениваю, компенсировать тариф для населения компании не должны, население должно платить экономически обоснованные тарифы, потому что тарифы на э/э не пересматриваются много лет, необходимо принимать решение делать экономически обоснованными тарифы и никакой компенсации не должно быть», — заявил Плачков.

Обновлено в 15:58 Экс-министр энергетики Иван Плачков раскритиковал компенсирование тарифов для населения

Обновлено в 17:17 Экс-министр энергетики Иван Плачков раскритиковал предложение ряда экспертов о необходимо возложить функцию субсидирования тарифов для населения на энергокомпании.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.05.19, 12:35 Экс-министр энергетики Иван Плачков раскритиковал предложение ряда экспертов о необходимо возложить функцию субсидирования тарифов для населения на энергокомпании. Об этом он заявил, комментируя предложение…
Униан Униан  ·  23.05.19, 14:19 По мнению эксперта, в целом логика перекрёстного субсидирования противоречит рыночным отношениям.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  23.05.19, 15:34 Экс-министр энергетики Иван Плачков раскритиковал предложение ряда экспертов о необходимо возложить функцию субсидирования тарифов для населения на энергокомпании.
Факты Факты  ·  23.05.19, 15:58 Экс-министр энергетики Иван Плачков раскритиковал компенсирование тарифов для населения
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.19, 17:17 Экс-министр энергетики Иван Плачков раскритиковал предложение ряда экспертов о необходимо возложить функцию субсидирования тарифов для населения на энергокомпании.
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