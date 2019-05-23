Предложение субсидировать тарифы на электроэнергии для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр

Экс-министр энергетики Иван Плачков раскритиковал предложение ряда экспертов о необходимо возложить функцию субсидирования тарифов для населения на энергокомпании. Об этом он заявил, комментируя предложение о возложении функций PSO на частные компании, сообщает УНИАН. «Нет, это неправильно (возлагать субсидирование населения на частные компании, — ред.), тогда нет смысла вводить рынок. Если нет политической воли установить экономически обоснованные тарифы, то единственный возможный путь — через Энергоатом при условии не ущемления его финансового состояния. Другие компании не должны в этом участвовать, иначе рушится вся логика нового энергорынка», — отметил он. По мнению эксперта, в целом логика перекрёстного субсидирования противоречит рыночным отношениям. «Я вообще отрицательно это оцениваю, компенсировать тариф для населения компании не должны, население должно платить экономически обоснованные тарифы, потому что тарифы на э/э не пересматриваются много лет, необходимо принимать решение делать экономически обоснованными тарифы и никакой компенсации не должно быть», — заявил Плачков.

Обновлено в 15:58 Экс-министр энергетики Иван Плачков раскритиковал компенсирование тарифов для населения

Обновлено в 17:17 Экс-министр энергетики Иван Плачков раскритиковал предложение ряда экспертов о необходимо возложить функцию субсидирования тарифов для населения на энергокомпании.