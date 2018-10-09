"Предохраняйтесь от россиян". Нардеп Гончаренко выступил в ПАСЕ в резиновых перчатках (4 новости) «Украинская делегация заставила Генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда отвечать за то, что хотел вернуть Россию в ПАСЕ, без всякого выполнения…»

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поставил себе цель до окончания своего президентства "хоть тушкой, хоть чучелом" вернуть Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы без выполнения ее резолюций.9 октября на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на котором рассматривались вопросы регламента, украинская делегация "вывела из себя" генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда. Такое мнение в Facebook выразила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Украинской делегации удалось вывести из себя генсека СЕ Ягланда, который поставил себе цель: до окончания своего президентства хоть тушкой, хоть чучелом вернуть Россию в ПАСЕ, без всякого выполнения ею резолюций Ассамблеи", написала она.

Геращенко отметила, что на ПАСЕ выступили она сама, украинские нардепы Елена Сотник, Сергей Соболев, Владислав Голуб, Владимир Арьев и Алексей Гончаренко. Они напомнили присутствующим о причастности России к аннексии Крыма, войне на Донбассе, катастрофы рейса МН17 и другим преступлениям, с которыми связывают Кремль.

"И здесь генсек Ягланд таки сорвался. Он взял слово, побежал на трибуну и начал оправдываться, что, мол, он писал заключение в этой злосчастной резолюции, которую обсуждает зал, не по собственной инициативе, а потому, что его попросило руководство ПАСЕ", подчеркнула первый вице-спикер Рады.

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Она считает, что выступление Ягланда имело "абсолютно противоположный эффект".

Британские консерваторы выступили по поводу процедуры ведения дебатов и заявили, что не позволят Ягланду вмешиваться в голосование, давить на Ассамблею, влиять на ход голосования и на дебаты и вообще против шантажа и давления. Мы поддержали британцев аплодисментами", рассказала Геращенко.

По ее мнению, документ поддерживает половина членов ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе, 28 января 2015 года ассамблея продлила санкции. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ до конца 2015 года. РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на 2016-й и 2017 годы, она не принимает участие в работе ПАСЕ и в этом году.

В сентябре 2017 года вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что Россия не будет финансировать ПАСЕ в 2018 году. Сумма ежегодного взноса России на финансирование ПАСЕ составляет около €40 млн.

29 июня 2018 года бюро ПАСЕ по итогам заседания в Страсбурге приняло решение о срочной разработке решения, которое позволит вернуть российскую делегацию к работе в ассамблее благодаря изменениям правил и процедур ассамблеи.

8 октября стало известно, что бюро ПАСЕ отказалось от предложения Ягланда не рассматривать вопрос санкций в отношении национальных делегаций. "Европейская правда" сообщила, что политическим группам и странам участницам ПАСЕ разослали от Ягланда закрытый документ о "незаконности" санкций против РФ.

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