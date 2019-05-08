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Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 14:29
· АМКУ · Акция · Облэнерго · Антимонопольный комитет Украины
Председатель АМКУ Терентьев: заявления о монополизации рынка из-за покупки ДТЭК Облэнерго – бессмысленная ложь

Председатель АМКУ Терентьев: заявления о монополизации рынка из-за покупки ДТЭК Облэнерго – бессмысленная ложь (6 новостей и 1 видео)

«Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев назвал чушью и откровенной ложью заявления политиков о монополии ДТЭК из-за приобретения акций Киевоблэнерго…»

Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев назвал чушью и откровенной ложью заявления политиков о монополии ДТЭК из-за приобретения акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". По его словам, ДТЭК покупает исключительно электрические сети, а не компании-поставщики. Об этом Терентьев заявил в видео-интервью Politeka.

"Приобрел только часть активов, связанных с деятельностью оператора системы распределения. То есть, это исключительно сеть, которая никоим образом не занимается поставкой электрической энергии на территории Киевской области и на территории Одесской области. То есть, монополизации в этом случае никакого рынка не происходит".

Председатель АМКУ подчеркнул, что облэнерго являются естественными монополиями на соответствующих территориях. Их приобретение никоим образом не влияет на конкуренцию, ведь в этом сегменте ее нет и быть не может. Именно поэтому деятельность естественных монополий полностью контролируется соответствующими государственными органами, в частности, НКРЭКУ через лицензионные условия. "Что такое есть облэнерго или оператор системы распределения? Это сеть, которая находится в пределах определенной территориальной единицы. Этот бизнес является так называемой естественной монополией. То есть, нет смысла экономического дублировать создания новой повторной сети распределения газа. Это регулируемый рынок, который находится в состоянии естественной монополии априорно, 100%, всегда. И приобретение одним субъектом дополнительной сети в другом регионе не создает монополизации определенного национального рынка, поскольку эти рынки априорно территориальные, и они не должны плюсироваться друг к другу", - подчеркнул он.

Приобретение естественных монополий, как облэнерго, председатель АМКУ сравнил с приобретением лифта в соседнем доме. "В одном многоквартирном доме есть лифт и в другом многоквартирном доме есть лифт. Если один субъект приобрел один лифт и приобрел второй лифт, он не монополизировал лифты. Поскольку один лифт является определенным экономическим благом в пределах только одного дома. Так же и сети распределения".

АМКУ разрешил ДТЭК купить два облэнерго
АМКУ разрешил ДТЭК купить два облэнерго

По словам Юрия Терентьева перед предоставлением соответствующего разрешения АМКУ опросил участников рынка, органы власти, общественные ассоциации и организации. Никто никаких возражений не высказал, за исключением одного письма от Андрея Геруса, Сергея Лещенко и Виктории Войцицкой. Авторы видели в данном решении монополизацию рынка электроснабжения, однако ДТЭК вообще не покупал компании-поставщики. "Если показать, о чем шла речь в этой концентрации, то становится очевидным, что это письмо является просто необоснованным политическим заявлением", - заявил Терентьев.

Предоставляя разрешение на концентрацию, АМКУ положил на ДТЭК ряд обязательств, которые устраняют любое возможное влияние на смежные рынки - поставки и производства электроэнергии.

Обновлено в 13:44 Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев назвал чушью и откровенной ложью заявления политиков о монополии ДТЭК из-за приобретения акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" По его словам, ДТЭК покупает исключительно электрические сети, а не компании-поставщики. Об этом Терентьев заявил в видео-интервью Politeka,…

Обновлено в 14:29 Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев назвал чушью и откровенной ложью заявления политиков о монополии ДТЭК из-за приобретения акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго"

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.05.19, 13:37 Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев назвал чушью и откровенной ложью заявления политиков о монополии ДТЭК из-за приобретения акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".
Голос.UA Голос.UA  ·  08.05.19, 13:44 Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев назвал чушью и откровенной ложью заявления политиков о монополии ДТЭК из-за приобретения акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" По его…
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UAinfo UAinfo  ·  08.05.19, 14:29 Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев назвал чушью и откровенной ложью заявления политиков о монополии ДТЭК из-за приобретения акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго"
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