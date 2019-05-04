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Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Артеменко подал в отставку

Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Артеменко подал в отставку (13 новостей)

«Артеменко добровольно подал в отставку»

Председатель Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку.

Об этом Артеменко сообщил в своем заявлении, обнародованном на сайте Нацсовета.

Он назвал две причины - усталость от постоянного стресса и предложение другой работы.

«Срок моих полномочий как члена Национального Совета, истекает в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности. Причины две. Во-первых, простая человеческая усталость - в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10 -12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу», - сообщил Артеменко.

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Он поблагодарил всех за совместную работу и отметил, что «несмотря на всяческую критику - порой заказную и несправедливую, порой очень жесткую, но объективную - нам вместе удалось сделать немало».

Важным достижением Нацсовета Артеменко считает то, что впервые за все годы независимости начала строиться сеть Общественного телевидения и радио.

ФОТО К НОВОСТИ: «Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Артеменко подал в отставку»
Фото Председатель Нацсовета по ТВ и радиовещанию подал в отставку
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Фото Председатель Нацсовета по теле- и радиовещанию Артеменко заявил о решении подать в отставку
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Украинская правда Украинская правда  ·  04.05.19, 11:49 Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку.
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.05.19, 12:01 Председатель Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко принял решение подать в отставку.
Капитал Капитал  ·  04.05.19, 12:02 Председатель Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Об этом Артеменко сообщил в своем заявлении, обнародованном на сайте…
Главред Главред  ·  04.05.19, 12:15 Юрий Артеменко / nrada.gov.ua Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявил о том, что написал заявление об отставке. "Срок моих полномочий как члена...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.05.19, 12:24 Юрий Артеменко назвал две причины такого решения.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.05.19, 12:37 Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявил о решении подать в отставку.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  04.05.19, 12:40 Председатель Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Он возглавлял орган с 2014 года. Артеменко в своем заявлении сообщил, что срок его полномочий…
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  04.05.19, 12:48 Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявил о намерении уйти в отставку с занимаемой должности.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  04.05.19, 12:55 Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Об этом НСТУ сообщает на официальном сайте."Срок моих полномочий как члена Национального совета…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.05.19, 13:40 Артеменко добровольно подал в отставку.
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