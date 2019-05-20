Представитель Кабмина в Раде Денисенко подал в отставку

Представитель Кабинета министров в Верховной раде Вадим Денисенко написал заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Денисенко на странице в Facebook.
"Написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в парламенте", - написал он.
Фото (facebook.com/vadym.denysenko)
Обновлено в 22:46 Денисенко написал заявление сегодня, 20 мая. Свое увольнение он связывает с отставкой премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Обновлено в 00:17 Владимир Гройсман намерена войти в состав нового парламента в результате досрочных выборов вместе со своими единомышленниками.