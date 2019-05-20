Представитель Кабмина в Раде Денисенко подал в отставку (5 новостей) «Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко написал заявление об отставке»

Представитель Кабинета министров в Верховной раде Вадим Денисенко написал заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Денисенко на странице в Facebook.

"Написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в парламенте", - написал он.

Фото (facebook.com/vadym.denysenko)

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Обновлено в 22:46 Денисенко написал заявление сегодня, 20 мая. Свое увольнение он связывает с отставкой премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Обновлено в 00:17 Владимир Гройсман намерена войти в состав нового парламента в результате досрочных выборов вместе со своими единомышленниками.