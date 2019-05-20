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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 00:17
· Отставка · Верховная Рада · Парламент · Кабинет Министров Украины
Представитель Кабмина в Раде Денисенко подал в отставку

Представитель Кабмина в Раде Денисенко подал в отставку (5 новостей)

«Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко написал заявление об отставке»

Представитель Кабинета министров в Верховной раде Вадим Денисенко написал заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Денисенко на странице в Facebook.

"Написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в парламенте", - написал он.

Фото (facebook.com/vadym.denysenko)

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Обновлено в 22:46 Денисенко написал заявление сегодня, 20 мая. Свое увольнение он связывает с отставкой премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. 

Обновлено в 00:17 Владимир Гройсман намерена войти в состав нового парламента в результате досрочных выборов вместе со своими единомышленниками.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.05.19, 20:43 Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко написал заявление об отставке.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  20.05.19, 21:07 Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде, депутат Вадим Денисенко (фракция "Блок Петра Порошенко") подал в отставку вслед за премьер-министром Владимиром Гройсманом, который также заявил, что…
Канал 112 Канал 112  ·  20.05.19, 22:46 Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко подал в отставку. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.  Денисенко написал заявление сегодня, 20 мая. Свое увольнение он связывает…
УНН УНН  ·  21.05.19, 00:17 Представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат от БПП Вадим Денисенко написал заявление об отставке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Денисенко на его странице Facebook."Написал…
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