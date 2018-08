Представитель ОБСЕ: Сенцова следует освободить немедленно

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен ухудшением здоровья удерживаемого в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова и призывает к его немедленному освобождению.

Об этом Дезир написал в своем аккаунте в Twitter.

"Очень обеспокоен из-за ухудшения здоровья крымского писателя и кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме. Я повторяю свой призыв к его освобождению - немедленному", - написал Дезир в четверг.

Very alarmed by the deteriorating health of Crimean writer/filmmaker #OlegSentsov, on hunger strike in a Russian prison. I repeat my call for his release. It is urgent now. See my previous statements: https://t.co/b99spNhgEn… @OSCE_RFoM

— Harlem Désir (@harlemdesir) August 9, 2018