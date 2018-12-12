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Общество
Обозреватель Обозреватель · · Обновлено в 17:20
Представитель Варфоломея прилетел в Киев готовить Объединительный собор

Представитель Варфоломея прилетел в Киев готовить Объединительный собор (11 новостей)

«Президент Петр Порошенко примет участие в Объединительном соборе 15 декабря»

Начинается подготовка

Обновлено в 17:10 Президент Петр Порошенко будет присутствовать на объединительном Соборе, который состоится 15 декабря. Об этом сообщают источники «Украинской правды». По словам собеседника издания, Порошенко выступит с обращением к духовенству и народу. Также он отметил, что президент намерен встретиться перед Собором с людьми, которые придут под Софию Киевскую, где будет проходить…

Обновлено в 17:20 Объединительный собор созывается для утверждения устава новой украинской православной автокефальной церкви и избрания ее предстоятеля.

ФОТО К НОВОСТИ: «Представитель Варфоломея прилетел в Киев готовить Объединительный собор»
Фото Объединительный собор: представитель Вселенского патриархата уже прибыл в Киев
Фото Для подготовки Объединительного собора в Киев прибыл представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил – СМИ
Фото Подготовка Объединительного собора: в Киев прибыл представитель Вселенского патриарха - СМИ
Фото В Киев прибыл представитель Константинополя, который проведет Объединительный собор – СМИ
Фото Порошенко лично поучаствует в объединительном Соборе - СМИ
Фото Порошенко примет участие в Объединительном соборе украинских церквей – источник
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Капитал Капитал  ·  12.12.18, 12:58 Представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил уже прибыл в Киев для подготовки Объединительного собора. Об этом сообщил источник, близкий к религиозным кругам, передает…
Гордон Гордон  ·  12.12.18, 15:07 Представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил прибыл в Киев 11 декабря, сообщает "Интерфакс-Украина".В Киев для подготовки Объединительного собора прибыл представитель Вселенского…
Голос.UA Голос.UA  ·  12.12.18, 15:12 12 декабря в Киев прибыл представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил. Об этом сообщил источник, близкий к религиозным кругам, передает "Интерфакс". "Митрополит Эммануил прилетел…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  12.12.18, 16:17 Митрополит Галльский Эммануил (Адамкис) проведет Объединительный собор, как представитель Константинополя.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  12.12.18, 16:51 Представитель Вселенского патриарха митрополит Гальский Эммануил уже прибыл в Киев для подготовки объединительного собора. Он будет руководителем этого собора, а сам собор по созданию поместной Украинской…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  12.12.18, 16:56 Президент Петр Порошенко примет участие в Объединительном соборе 15 декабря
Главред Главред  ·  12.12.18, 17:07 Президент Украины Петр Порошенко Президент Украины Петр Порошенко лично примет участие в объединительном Соборе, который состоится 15 декабря. Об этом сообщает Украинская правда со...
Капитал Капитал  ·  12.12.18, 17:10 Президент Петр Порошенко будет присутствовать на объединительном Соборе, который состоится 15 декабря. Об этом сообщают источники «Украинской правды». По словам собеседника…
Униан Униан  ·  12.12.18, 17:20 Объединительный собор созывается для утверждения устава новой украинской православной автокефальной церкви и избрания ее предстоятеля.
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