Представитель Варфоломея прилетел в Киев готовить Объединительный собор

Начинается подготовка

Обновлено в 17:10 Президент Петр Порошенко будет присутствовать на объединительном Соборе, который состоится 15 декабря. Об этом сообщают источники «Украинской правды». По словам собеседника издания, Порошенко выступит с обращением к духовенству и народу. Также он отметил, что президент намерен встретиться перед Собором с людьми, которые придут под Софию Киевскую, где будет проходить…

Обновлено в 17:20 Объединительный собор созывается для утверждения устава новой украинской православной автокефальной церкви и избрания ее предстоятеля.