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Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 10:08
· Верховная Рада · Президент Украины
Представитель Зеленского в Верховной Раде Стефанчук предложил сократить количество депутатов парламента

Представитель Зеленского в Верховной Раде Стефанчук предложил сократить количество депутатов парламента (7 новостей)

«Количество народных депутатов нужно уменьшить, потому что в Украине сократилось население»

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук предлагает сократить количество депутатов парламента. Об этом Стефанчук рассказал в интервью изданию LB.ua.

"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?", - рассказал Стефанчук.

Он убежден, что нормы представительства народа в парламенте нарушены, потому количество народных депутатов необходимо пересмотреть.

Ранее Руслан Стефанчук сообщил журналистам 22 мая об очередных законодательных инициативах Владимира Зеленского.

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Обновлено в 08:25 Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук считает, что нужно сократить количество депутатов парламента. Об этом Стефанчук рассказал в интервью LB.ua. "Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представитель

Обновлено в 10:08 Количество народных депутатов нужно уменьшить, потому что в Украине сократилось население.

ФОТО К НОВОСТИ: «Представитель Зеленского в Верховной Раде Стефанчук предложил сократить количество депутатов парламента»
Фото Представитель Зеленского в Верховной Раде Стефанчук предложил сократить количество депутатов парламента
Фото Представитель Зеленского в Раде предложил сократить число депутатов
Фото У Зеленского предлагают сократить количество депутатов
Фото Представитель Зеленского в Раде предложил сократить количество депутатов
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Канал 112 Канал 112  ·  23.05.19, 04:31 Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук предлагает сократить количество депутатов парламента. Об этом Стефанчук рассказал в интервью изданию LB.ua. "Сегодня…
Украинская правда Украинская правда  ·  23.05.19, 06:06 Количество народных депутатов Верховной Рады стоит пересмотреть, поскольку население Украины сократилось.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.05.19, 07:27 Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук предлагает сократить количество депутатов парламента. Он убежден, что нормы представительства народа в парламенте…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.19, 07:45 Количество народных депутатов Верховной Рады стоит пересмотреть, поскольку население Украины сократилось.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.05.19, 08:25 Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук считает, что нужно сократить количество депутатов парламента. Об этом Стефанчук рассказал в интервью LB.ua. "Сегодня…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  23.05.19, 10:08 Количество народных депутатов нужно уменьшить, потому что в Украине сократилось население.
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