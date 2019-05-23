Представитель Зеленского в Верховной Раде Стефанчук предложил сократить количество депутатов парламента

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук предлагает сократить количество депутатов парламента. Об этом Стефанчук рассказал в интервью изданию LB.ua.
"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?", - рассказал Стефанчук.
Он убежден, что нормы представительства народа в парламенте нарушены, потому количество народных депутатов необходимо пересмотреть.
Ранее Руслан Стефанчук сообщил журналистам 22 мая об очередных законодательных инициативах Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:25 Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук считает, что нужно сократить количество депутатов парламента. Об этом Стефанчук рассказал в интервью LB.ua. "Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представитель
Обновлено в 10:08 Количество народных депутатов нужно уменьшить, потому что в Украине сократилось население.