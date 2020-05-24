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Представители Украины и Энергосообщества обсудили стабилизацию украинского энергорынка: детали

Представители Украины и Энергосообщества обсудили стабилизацию украинского энергорынка: детали (3 новости)

«Ольга Буславец провела видеоконференцию с директором Секретариата Энергетического Сообщества и обменялась с ним мнениями по вопросам текущего сотрудничества»

Так, Буславец отметила на поддержке Украины Секретариатом Энергетического Сообщества на пути создания полноценного рынка электроэнергии в соответствии с энергетическим законодательством ЕС.

"Я уверена, что только полное приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами и стандартами создаст благоприятные условия интеграции энергетических рынков Украины и ЕС", - подчеркнула Буславец.

Также и.о. министра поделилась изменениями в Порядке проведения электронных аукционов по продаже электроэнерг...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  24.05.20, 13:15 Ольга Буславец провела видеоконференцию с директором Секретариата Энергетического Сообщества и обменялась с ним мнениями по вопросам текущего сотрудничества.
Новый Регион Новый Регион  ·  24.05.20, 13:16  В.и. Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец провела видеоконференцию с директором Секретариата Энергетического Сообщества Янезом Копачем и обменялась с ним мнениями по вопросам…
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