Представители Украины и Энергосообщества обсудили стабилизацию украинского энергорынка: детали (3 новости) «Ольга Буславец провела видеоконференцию с директором Секретариата Энергетического Сообщества и обменялась с ним мнениями по вопросам текущего сотрудничества»

Так, Буславец отметила на поддержке Украины Секретариатом Энергетического Сообщества на пути создания полноценного рынка электроэнергии в соответствии с энергетическим законодательством ЕС.

"Я уверена, что только полное приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами и стандартами создаст благоприятные условия интеграции энергетических рынков Украины и ЕС", - подчеркнула Буславец. Также и.о. министра поделилась изменениями в Порядке проведения электронных аукционов по продаже электроэнерг...