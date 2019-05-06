Представлен новый трейлер супергеройского фильма "Человек-паук: Вдали от дома" (5 новостей и 1 видео) «Spider-Man возвращается, чтобы вновь спасти планету / Фото: скриншот из видео В Сети студия Sony Pictures Entertainmen презентовала трейлер одного…»

В сети появился трейлер cупергеройского фильма "Человек-паук: Вдали от дома" на основе комиксов издательства Marvel Comics. Это сиквел фильма "Человек-паук: Возвращение домой" 2017 года и 23-я картина франшизы Киновселенная Marvel.

Действие происходит сразу после событий фильма "Мстители: Завершение". Питер Паркер отправляется на летние каникулы в Европу вместе со своими одноклассниками. Хочет отдохнуть от своих супергеройских обязанностей. В отеле его ждет Ник Фьюри, который рассказывает о новой угрозе - загадочных духах стихий, которые осуществляют разрушения на континенте. Питер соглашается помочь раскрыть их тайну. Ему помогает Мистерио, по сюжету.

Кино снял режиссер предыдущей части американец Джон Уоттс. Человека-паука воплощает английский актер Том Холланд. Также в ленте снялись Сэмюэл Л. Джексон, Зендея, Джон Фавро и Джейк Джилленхол в роли Мистерио. Съемочный процесс проходил с июля по октябрь прошлого года в США, Великобритании, Италии и Чехии.

"Человек-паук: Вдали от дома" выйдет в украинский прокат 4 июля.

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В начале трейлера Том Холланд предупреждает, что ролик не стоит смотреть, если вы не видели фильм "Мстители: Завершение". Видео содержит спойлеры.

Обновлено в 18:02 В начале ролика исполнитель главной роли Том Холланд предупреждает зрителей, что не стоит смотреть трейлер, если они еще не видели "Мстители: Финал", иначе их ожидают спойлеры. Действие фильма разворачивается сразу после событий четвертых "Мстителей".

Обновлено в 18:56 Spider-Man возвращается, чтобы вновь спасти планету / Фото: скриншот из видео В Сети студия Sony Pictures Entertainmen презентовала трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года Человек-паук: вдали...