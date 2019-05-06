  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Представлен новый трейлер супергеройского фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Общество
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 18:56
· Видео · Фильм · Трейлер
Представлен новый трейлер супергеройского фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

Представлен новый трейлер супергеройского фильма "Человек-паук: Вдали от дома" (5 новостей и 1 видео)

«Spider-Man возвращается, чтобы вновь спасти планету / Фото: скриншот из видео В Сети студия Sony Pictures Entertainmen презентовала трейлер одного…»

В сети появился трейлер cупергеройского фильма "Человек-паук: Вдали от дома" на основе комиксов издательства Marvel Comics. Это сиквел фильма "Человек-паук: Возвращение домой" 2017 года и 23-я картина франшизы Киновселенная Marvel.

Действие происходит сразу после событий фильма "Мстители: Завершение". Питер Паркер отправляется на летние каникулы в Европу вместе со своими одноклассниками. Хочет отдохнуть от своих супергеройских обязанностей. В отеле его ждет Ник Фьюри, который рассказывает о новой угрозе - загадочных духах стихий, которые осуществляют разрушения на континенте. Питер соглашается помочь раскрыть их тайну. Ему помогает Мистерио, по сюжету.

Кино снял режиссер предыдущей части американец Джон Уоттс. Человека-паука воплощает английский актер Том Холланд. Также в ленте снялись Сэмюэл Л. Джексон, Зендея, Джон Фавро и Джейк Джилленхол в роли Мистерио. Съемочный процесс проходил с июля по октябрь прошлого года в США, Великобритании, Италии и Чехии.

"Человек-паук: Вдали от дома" выйдет в украинский прокат 4 июля.

Трагедия в Шереметьево: восстановлена хронология авиакатастрофы (видео)
Трагедия в Шереметьево: восстановлена хронология авиакатастрофы (видео)

В начале трейлера Том Холланд предупреждает, что ролик не стоит смотреть, если вы не видели фильм "Мстители: Завершение". Видео содержит спойлеры.

Обновлено в 18:02 В начале ролика исполнитель главной роли Том Холланд предупреждает зрителей, что не стоит смотреть трейлер, если они еще не видели "Мстители: Финал", иначе их ожидают спойлеры. Действие фильма разворачивается сразу после событий четвертых "Мстителей".

Обновлено в 18:56 Spider-Man возвращается, чтобы вновь спасти планету / Фото: скриншот из видео В Сети студия Sony Pictures Entertainmen презентовала трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года Человек-паук: вдали...

ФОТО К НОВОСТИ: «Представлен новый трейлер супергеройского фильма "Человек-паук: Вдали от дома"»
Фото "Человек-Паук: Вдали от дома". Вышел трейлер фильма с Холландом. Видео
Фото Трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома" выложили в сеть
Фото Представлен новый трейлер супергеройского фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Фото Представлен трейлер к фильму Человек паук: Вдали от дома
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ITC.ua ITC.ua  ·  06.05.19, 16:51 Студия Sony Pictures Entertainment выпустила второй трейлер предстоящего супергеройского Spider-Man: Far From Home / «Человек-паук: Вдали от дома» режиссера Джона Уоттса с Томом Холландом в главной роли…
Гордон Гордон  ·  06.05.19, 17:00 На канале Marvel Entertainment в YouTube опубликовали трейлер фильма "Человек-Паук: Вдали от дома". Режиссер – Джон Уоттс. Это экранизация комиксов о супергерое Человеке-Пауке, продолжение…
Канал 112 Канал 112  ·  06.05.19, 18:02 Компания Marvel опубликовала трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома", являющегося продолжением картины 2017 года "Человек-паук: Возвращение домой". В начале ролика исполнитель главной роли Том Холланд…
Главред Главред  ·  06.05.19, 18:56 Spider-Man возвращается, чтобы вновь спасти планету / Фото: скриншот из видео В Сети студия Sony Pictures Entertainmen презентовала трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года Человек-паук: вдали...
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
В акциях 8 и 9 мая Нацполиция прогнозирует участие 220 тыс. человек

В акциях 8 и 9 мая Нацполиция прогнозирует участие 220…
Побуду с родителями: украинка чудом спаслась от гибели в Шереметьево

Побуду с родителями: украинка чудом спаслась от гибели в Шереметьево
Самый удивительный опыт: принц Гарри впервые прокомментировал рождение сына

Самый удивительный опыт: принц Гарри впервые прокомментировал рождение сына
Представлен новый трейлер супергеройского фильма &quot;Человек-паук: Вдали от дома&quot;

Представлен новый трейлер супергеройского фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
SZA, The Weeknd и Трэвис Скотт выпустили клип на песню Power Is Power по мотивам &quot;Игры престолов&quot;

SZA, The Weeknd и Трэвис Скотт выпустили клип на песню…
У жены британского принца Гарри Меган Маркл начались роды

У жены британского принца Гарри Меган Маркл начались роды
Украинская киберполиция закрыла пиратский онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 интернет-ресурсы. ФОТОрепортаж

Украинская киберполиция закрыла пиратский онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 интернет-ресурсы.…
Во время выступления Порошенко в Авдеевке женщина-военный упала в обморок

Во время выступления Порошенко в Авдеевке женщина-военный упала в обморок
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Судьи ВАКС завтра определят дату начала работы суда

Судьи ВАКС завтра определят дату начала работы суда
На Львовщине чиновника оштрафовали за отправку порно мальчику

На Львовщине чиновника оштрафовали за отправку порно мальчику
Хирн подвел итоги боя Альварес - Джейкобс

Хирн подвел итоги боя Альварес - Джейкобс
Катастрофа в Шереметьево: Климкин прокомментировал информацию о пострадавшей украинке

Катастрофа в Шереметьево: Климкин прокомментировал информацию о пострадавшей украинке
Жертв могло быть гораздо меньше: к самолету в Шереметьево областных пожарных не пускали 1,5 часа

Жертв могло быть гораздо меньше: к самолету в Шереметьево областных…
СМИ: Вашингтон отзывает своего посла Йованович из Украины

СМИ: Вашингтон отзывает своего посла Йованович из Украины
Валютные резервы Украины снизились более чем на $100 млн

Валютные резервы Украины снизились более чем на $100 млн
Янукович подал в Окружной админсуд на бывшего адвоката

Янукович подал в Окружной админсуд на бывшего адвоката
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.