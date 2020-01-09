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Предварительный отчет следователей: украинский самолет в Иране горел еще до падения (9 новостей) «В отчете говорится, что оба черных ящика самолета получили повреждения, но данные на них сохранились»

Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился вблизи международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Об этом говорится в предварительном отчете иранской организации гражданской авиации, передает Reuters.

Сообщается, что самолет загорелся, когда находился еще в воздухе. После этого пилоты пытались вернуться в аэропорт, однако потерпели крушение.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли…

Обновлено в 10:20 Иран опубликовал предварительный отчет по крушению украинского боинга у Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба Организации гражданской авиации Ирана. По версии иранской стороны, самолет взлетел из аэропорта Тегерана, поднялся на выстоу 8 тыс. футов (2,4 тыс. метров), исчез с радаров и только потом упал…

Обновлено в 10:25 По данным иранских экспертов, украинский Boeing непосредственно перед крушением загорелся.