Предвыборный съезд партии "Слуга народа" состоится через месяц

“Кандидатов на местных выборах впереди также ждет немало внимания со стороны журналистов. Сегодня на встрече с региональными штабами поделилась полезными лайфхаками в общении с медиа. Надеюсь, что было интересно и полезно. Эта встреча стала первой из трех, на которых мы собираем представителей избирательных штабов из всех областей Украини. Впереди, кроме общих, нас еще ждет немало секторальных учений по различным направлениям предвыборной деятельности”, — указала она в сообщении.

Кравчук также добавила, что: “На...