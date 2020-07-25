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Предвыборный съезд партии "Слуга народа" состоится через месяц

Предвыборный съезд партии "Слуга народа" состоится через месяц (4 новости)

«Съезд партии Слуга народа может состояться 21 августа, сообщила заместитель главы одноименной фракции Евгения Кравчук»

“Кандидатов на местных выборах впереди также ждет немало внимания со стороны журналистов. Сегодня на встрече с региональными штабами поделилась полезными лайфхаками в общении с медиа. Надеюсь, что было интересно и полезно. Эта встреча стала первой из трех, на которых мы собираем представителей избирательных штабов из всех областей Украини. Впереди, кроме общих, нас еще ждет немало секторальных учений по различным направлениям предвыборной деятельности”, — указала она в сообщении.

Кравчук также добавила, что: “На...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.07.20, 23:12 Съезд партии "Слуга народа" может состояться 21 августа, сообщила заместитель главы одноименной фракции Евгения Кравчук.
Украинская правда Украинская правда  ·  25.07.20, 23:32 "Слуга народа" собирает представителей избирательных штабов со всех областей Украины, ориентировочно 21 августа состоится всеукраинский съезд партии.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.07.20, 00:54 "Слуга народа" ориентировочно 21 августа будет проводить всеукраинский съезд партии, на который соберутся представители избирательных штабов со всех областей Украины.
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