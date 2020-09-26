Премьер Ливана ушел в отставку, так и не сформировав правительство (3 новости) «Адиб занимал должность меньше месяца»

Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб подал в отставку на фоне тупиковой ситуации и фактическим провалом в формировании нового правительства.Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб подал в отставку 26 сентября на фоне политического тупика из-за формирования правительства, сообщил телеканал "Al Arabiya".

Адиб пояснил журналистам такое решение "провалом в формировании нового правительства". Премьер снял с себя задачу формирования правительства после встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном, сообщили журналисты канала.

Ожидалось, что новое правительство Ливана сформируют 15 сентября, но этого не вышло из-за разногласий между конкурирующими политическими силами страны. Основной причиной этого является расхождения в требованиях шиитской партии "Амаль" и поддерживаемой Ираном "Хизбаллой" по избранию кандидата на пост министра финансов Ливана.

Представитель офиса французского президента Эммануэля Макрона в комментарии агентству Associated Press назвал отставку Адиба "коллективным преда...