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Премьер Ливана ушел в отставку, так и не сформировав правительство

Премьер Ливана ушел в отставку, так и не сформировав правительство (3 новости)

«Адиб занимал должность меньше месяца»

Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб подал в отставку на фоне тупиковой ситуации и фактическим провалом в формировании нового правительства.Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб подал в отставку 26 сентября на фоне политического тупика из-за формирования правительства, сообщил телеканал "Al Arabiya".

Адиб пояснил журналистам такое решение "провалом в формировании нового правительства". Премьер снял с себя задачу формирования правительства после встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном, сообщили журналисты канала.

Ожидалось, что новое правительство Ливана сформируют 15 сентября, но этого не вышло из-за разногласий между конкурирующими политическими силами страны. Основной причиной этого является расхождения в требованиях шиитской партии "Амаль" и поддерживаемой Ираном "Хизбаллой" по избранию кандидата на пост министра финансов Ливана.

Представитель офиса французского президента Эммануэля Макрона в комментарии агентству Associated Press назвал отставку Адиба "коллективным преда...

ФОТО К НОВОСТИ: «Премьер Ливана ушел в отставку, так и не сформировав правительство»
Фото Премьер-министр Ливана ушел в отставку, пробыв на должности меньше месяца
Фото Премьер Ливана ушел в отставку на фоне политического тупика
Фото Премьер Ливана ушел в отставку, так и не сформировав правительство
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РБК Украина РБК Украина  ·  26.09.20, 15:44 В субботу, 26 августа, премьер-министр Ливана Мустафа Адиб подал в отставку в субботу на фоне политического тупика вокруг формирования правительства. Это несет угрозу в вопросе международной помощи для…
ТСН ТСН  ·  26.09.20, 17:50 Адиб занимал должность меньше месяца.
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