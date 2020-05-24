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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 11:54
· Коррупция · Израиль
Премьер-министр Израиля Нетаньяху предстанет перед судом за коррупцию

Премьер-министр Израиля Нетаньяху предстанет перед судом за коррупцию (7 новостей)

«В воскресенье, 24 мая, стало известно, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает BBC в воскресенье, 24 мая.

Сам Нетаньяху предъявленные ему обвинения решительно отрицает, пока он отклонил призывы противников уйти в отставку.

Ожидается, что премьер-министр Израиля примет участие в первом заседании суда, которое проводится в окружном суде Иерусалима.

Ему было предъявлено обвинение в трех делах, известных как "1000", "2000" и "4000":

Дело 1000 - мошенничество и злоупотребление доверием: его обвиняют в получении подарков - главным образом сигар и бутылок шампанского - от влиятельных бизнесменов в обмен на услуги; Дело 2000 - мошенничество и злоупотребление доверием: Нетаньяху обвиняется в предложении помочь улучшить распространение израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на позитивное освещение; Дело 4000 - взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием: будучи премьер-министром и министром связи во время предполагаемого преступления, Нетаньяху обвиняется в продвижении регулирующих решений, благоприятных для контролирующего акционера телекоммуникационного гиганта Bezeq, Шаула Еловича, в обмен на позитивное освещение новостным сайтом, входящим в группу Bezeq.

Нетаньяху нарек обвинения против него "охотой на ведьм" политическими оппонентами, и пообещал очистить свое имя.

Как сообщалось, еще в конце января генпрокурор Израиля Авичай Мандельблит представил в окружном суде Иерусалима обвинительное заключение по делу премьер-министра станы Биньямина Нетаньяху. Заключение генеральной прокуратуры было обнародовано спустя два часа после того, как премьер отозвал свое прошение законодателям страны об иммунитете от судебного преследования.

https://vesti.ua/politika/novoe-pravitelstvo-izrailya-privedut-k-prisyage-14-maya

Обновлено в 11:50 Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВBC.

Обновлено в 11:54 В воскресенье, 24 мая, стало известно, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции.

ФОТО К НОВОСТИ: «Премьер-министр Израиля Нетаньяху предстанет перед судом за коррупцию»
Фото Премьер-министр Израиля Нетаньяху предстанет перед судом за коррупцию
Фото Премьер Израиля пойдет под суд за коррупцию
Фото Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции
Фото Премьер Израиля предстанет перед судом по обвинению в коррупции
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UAinfo UAinfo  ·  24.05.20, 11:33 Биньямина Нетаньяху обвиняют в трех делах о взяточничестве, мошенничестве и злоупотребление доверием. Сам премьер называет суд "охотой на ведьм".
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Газета День Газета День  ·  24.05.20, 11:50 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой…
MIGnews MIGnews  ·  24.05.20, 11:54 В воскресенье, 24 мая, стало известно, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции.
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