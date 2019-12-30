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Премьер-министр Польши: Путин неоднократно пытался оболгать нас

Премьер-министр Польши: Путин неоднократно пытался оболгать нас (4 новости)

«Моравецкий убежден, что Путин неоднократно пытался оболгать Польшу»

Российский президент Владимир Путин неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно.

Россия испытывает давление на современной геополитической арене, об этом говорится в заявлении премьера Польши Матеуша Моравецкого, размещенном на сайте Совета министров Польши.

Моравецкий пояснил, что заявление является ответом на недавние высказывания Путина об истоках Второй мировой войны.

Президент Путин неоднократно пытался оболгать Польшу. Он всегда делал это сознательно. Обычно так происходит, когда власть в Москве испытывает международное давление, связанное с ее действиями, – сказал Моравецкий.

Польша раскритиковала слова Путина о Второй мировой войне
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"Россия потерпела ряд серьезных поражений"

Моравецкий напомнил, что Россия потерпела ряд серьезных поражений в течение последних недель. К таким "провалам" польский премьер засчитывает попытку России "полностью подчинить себе Беларусь, продление санкций от ЕС".

"Переговоры в нормандском формате не только не привели к отмене санкций, но и в этот раз прошли на фоне очередного обострения – на этот раз с американской стороны – которое значительно усложнит реализацию проекта "Северный поток-2", – говорится в сообщении.

Моравецкий также напомнил об отстранении российских спортсменов от участия в соревнованиях на четыре года за применение допинга.

Слова президента Путина я воспринимаю как попытку скрыть существующие проблемы. Российский лидер прекрасно знает, что его обвинения не имеют ничего общего с действительностью, – заявил премьер.

Польский премьер напомнил, что русский народ – наиболее пострадавший от Сталина, одного из самых жестоких диктаторов в мировой истории – заслуживает правды.

"Искренне верю в то, что русский народ – это свободные люди, и что они отвергают сталинизм, даже если президент Путин пытается его реабилитировать", – подчеркнул он.

Что сказал Путин о Польше?

  • 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей" и "дрянью" и обвинил его в переговорах с Гитлером и согласием с его антисемитскими взглядами.

  • Путин также сказал, что советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. Мол, в тот момент власть Польши "была уже где-то на польско-румынской границе" и "разговаривать на эту тему не было с кем".

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