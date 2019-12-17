Премьер рассказал, на сколько должны снизиться цены на бензин (4 новости) «Цены на бензин должны снизиться как минимум на 2 гривни за литр»

Цены на автозаправках должны снизиться как минимум на 2 гривны за литр. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.

"Сейчас мы наблюдаем то, что цены на бензин уменьшаются. По разным оценкам, от 30 до 80 копеек. Конечно, это неадекватное уменьшение, конечно цены на бензин должны уменьшиться значительно сильнее. По нашим расчетам, на 2 гривны", - сказал Гончарук.

Для снижения цен на топливо, по его мнению, нужно стимулировать конкуренцию на рынке.

"Цены на бензин снижаются, они будут снижаться. Мы прогнозируем, что они в ближайший период времени по определенной инерции продолжат снижаться. Но скорость снижения этой цены зависит от того, насколько нам удастся стимулировать конкуренцию на этом рынке", - уверяет премьер.

Главными препятствиями в удешевлении бензина Гончарук называет большой "теневой сектор" и работу Антимонопольного комитета.

Ранее Антимонопольный комитет установил, что в Украине оптовые цены на топливо и курс доллара снизились, а АЗС цены топливо не уменьшили. АМКУ обязал трейдеров снизить стоимость продукции. После этого цены на АЗС начали снижаться.

Также разобраться с ценами на АЗС пообещали в Минэкономики.

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