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Препараты от малярии повышают риск смерти у больных COVID-19 – ученые

Препараты от малярии повышают риск смерти у больных COVID-19 – ученые (3 новости)

«Смертность среди пациентов, которых лечили от коронавируса хлорохином или гидроксихлорохином, была вдвое выше, чем среди пациентов, которые не принимали этих…»

Средства против малярии хлорохин и гидроксихлорохин, которые используют для лечения коронавируса Covid-19 не только не приносят пользы больным, но и могут причинить вред. Пациенты, принимающие эти препараты подвержены повышенному риску умереть. Результаты масштабного медицинского исследования опубликованы в журнале The Lancet, сообщает DW.

Так, в эксперименте приняли участие 96 тысяч пациентов в 671 больнице на всех континентах. Они были разделены на четыре группы.

Первая группа принимала для лечения Covid-19 препарат гидроксихлорохин, вторая - хлорохин, третья - один из этих двух медикаментов в сочетании с антибиотиками. Последняя группа не принимала при лечении от коронавируса ни одно из этих лекарств.

В итоге смертность среди пациентов, не принимавших ни хлорохина, ни гидроксихлорохина, составила 9%. Среди больных, которых лечили от коронавируса хлорохином, этот показатель составил 16,4%. Среди принимавших гидроксихлорохин - 18%.

Что касается пациентов, совмещавших прием лекарств от малярии с антибиотиками, то смертность больных коронавирусом, принимавших антибиотик в сочетании с хлорохином, составила 22,8%, а смертность инфицированных Covid-19, которых лечили антибиотиком и гидроксихлорохином, достигла 23,8%.

Авторы исследования отмечают, что у пациентов с Covid-19, принимавших во время лечения противомалярийные препараты, риск умереть подчас был на 45% выше, чем у прочих больных.

"Действенность препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при коронавирусе не подтверждают никакие научные данные. Даже напротив, особенно у пациентов с Covid-19 и заболеваниями сердца мы наблюдаем серьезные побочные эффекты, в первую очередь, опасные для жизни нарушения ритма сердцебиения", − заявил завотделением кардиологии университетской клиники Цюриха Франк Ружицка.

https://vesti.ua/strana/meditsinskie-volyuntaristy-chem-lechat-covid-19-v-ukraine-i-pochemu-voz-protiv

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