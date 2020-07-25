Пресс-секретарь Зеленского зарабатывает в 1,5 раз больше, чем сам Президент (3 новости) «Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в июне получила большую заработную плату, чем глава государства Владимир Зеленский. Об этом в субботу,…»

В июне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заработала 46 тыс. 217 грн. Об этом стало известно "Українським новинам".В июне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заработала 46 тыс. 217 грн, в то время как глава государства получил в этом месяце 28 тыс. грн. Об этом Государственное управление делами сообщило в ответе на запрос "Українських новин".

По информации агентства, в июне зарплата Мендель состояла из 21 750 грн должностного оклада, 8 700 грн. надбавки за интенсивность труда, 15 767 грн это выплаты за служебные командировки и премия.

Из начисленной суммы было выплачено 9 тыс. грн налогов и сборов, Мендель получила в июне 37 200 грн зарплаты.

Согласно ответу Управления делами, в апреле и мае у пресс-секретаря была аналогичная зарплата.

По информации "Українських новин", на время карантина чиновникам ограничили зарплату 47,2 тыс. гривен. До установления ограничения зарплата Мендель не превышала эту сумму, но в январе ей...