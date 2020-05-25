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Пресс-секретаря Путина выписали из больницы

Пресс-секретаря Путина выписали из больницы (4 новости)

«Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выписался из больницы, где проходил лечение после положительного теста на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает…»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у которого ранее подтвердился коронавирус, выписан из больницы. Об этом сообщает издание Daily Storm со ссылкой на его жену, фигуристку Татьяну Навку. "Все хорошо, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то еще на неделе карантина", – сказала Навка. У Пескова была диагностирована двусторонняя пневмония. Он рассказал, что сейчас многие с этим заболеванием лечатся дома, если поражено одно легкое, но в его случае это было не так. О заражении официального представителя Кремля стало известно 12 мая. Коронавирус также был выявлен у Навки. 21 мая фигуристка сообщила, что поборола болезнь. Татьяна Навка сообщила, что муж инфицировался коронавирусом на работе. Как ранее сообщал Фокус: 30 апреля коронавирус диагностировали у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. О своем заболевании Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, который указом назначил Андрея Белоусова и.о. премьера. 19 мая Михаил М...

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Капитал Капитал  ·  25.05.20, 17:56 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил СМИ, что выписался из больницы, где проходил лечение после положительного теста на коронавирус. «Из больницы выписался. Пока…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.20, 18:01 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выписался из больницы, где проходил лечение после положительного теста на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 25 мая. "Из больницы выписался.…
Гордон Гордон  ·  25.05.20, 18:51 Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что после выписки из больницы ему предстоит еще две недели находиться дома в изоляции.Замглавы администрации президента России, пресс-секретарь…
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