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"Преступление не уничтожит память": Дочь убитого иранского генерала Сулеймани обратилась к Трампу

"Преступление не уничтожит память": Дочь убитого иранского генерала Сулеймани обратилась к Трампу (4 новости)

«Она сказала, что Трамп не ровня ее отцу»

Дочь убитого иранского генерала Касима Сулеймани обратилась к президенту США Дональду Трампу, заявив, что Трамп – не ровня ее отцу. Об этом сообщает CNN. В своем обращении Зайнаб Касем Сулеймани сказала президенту США, что "его преступление никогда не уничтожит память моего отца", а также добавила, что "дьявольский план президента США разделить народы Ирана и Ирака провалился". "Смерть моего отца укрепила историческое единство двух народов и их обоюдную ненависть к Соединенным Штатам", – добавила она. Зайнаб Касем Сулеймани назвала также Трампа "символом глупости и игрушкой в руках международных сионистов". "Вы не могли сравниться с моим отцом, поэтому атаковали его ракетами. Если бы вы могли, вы бы столкнулись с ним лицом к лицу", – сказала Зайнаб Касем Сулеймани. Как ранее сообщал Фокус: 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани. В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате военного удара США. В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что любые акты мести могут стать угрозой для стабильности на Ближнем Востоке и глобальной безопасности.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  06.01.20, 05:47 Она сказала Трампу, что его "преступление никогда не уничтожит память отца".
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  06.01.20, 07:15 Она сказала, что Трамп "не ровня ее отцу"
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.01.20, 08:34 Дочь убитого иранского генерала Касима Сулеймани в воскресенье, 5 января, через телевидение обратилась к президенту США Дональду Трампу, заявив, что Трамп – не ровня ее отцу. Речь женщины транслировал…
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