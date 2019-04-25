Претендентов на бой с Джошуа осталось только двое

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO,WBA и IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, кто может встретиться с боксером 1 июня Шорт-лист претендентов, готовых заменить Джаррелла Миллера сократился до двоих бойцов, сообщает "iSport.ua". "Мне нравятся Энди Руис и Майкл Хантер. Думаю, эти ребята могут провести хорошие поединки. Руис - боец с характером. Он, возможно, не выглядит таким атлетом, но этот мексиканец сильный, у него быстрые руки. Хантер же - очень техничный, его очень сложно победить. Майкл отметился серией побед, на нем любой может поскользнуться. Конечно, есть и другие боксеры, которые не против выйти в ринг. Но для них это лишь вопрос денег. Я думаю, на самом деле они не хотят драться. А для меня важно организовать классный бой для Джошуа. В Madison Square Garden будет 20 тысяч человек, бой должен быть настоящим", - сказал Хирн. Команда Джошуа вынуждена была искать нового соперника. Фото: Getty Images

Обновлено в 16:45 Глава Matchroom Boxing Эдди Хірн назвал имена основных претендентов взамен Джарелла Миллера в поединке против обладателя четырех поясов супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа.