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Претендентов на бой с Джошуа осталось только двое

Претендентов на бой с Джошуа осталось только двое (4 новости)

«Количество реальных кандидатов на замену Миллеру сократилось до двух»

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO,WBA и IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, кто может встретиться с боксером 1 июня Шорт-лист претендентов, готовых заменить Джаррелла Миллера сократился до двоих бойцов, сообщает "iSport.ua". "Мне нравятся Энди Руис и Майкл Хантер. Думаю, эти ребята могут провести хорошие поединки. Руис - боец с характером. Он, возможно, не выглядит таким атлетом, но этот мексиканец сильный, у него быстрые руки. Хантер же - очень техничный, его очень сложно победить. Майкл отметился серией побед, на нем любой может поскользнуться. Конечно, есть и другие боксеры, которые не против выйти в ринг. Но для них это лишь вопрос денег. Я думаю, на самом деле они не хотят драться. А для меня важно организовать классный бой для Джошуа. В Madison Square Garden будет 20 тысяч человек, бой должен быть настоящим", - сказал Хирн. Команда Джошуа вынуждена была искать нового соперника. Фото: Getty Images

Обновлено в 16:45 Глава Matchroom Boxing Эдди Хірн назвал имена основных претендентов взамен Джарелла Миллера в поединке против обладателя четырех поясов супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.04.19, 13:06 Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO,WBA и IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, кто может встретиться с боксером 1 июня. Шорт-лист претендентов, готовых заменить Джаррелла Миллера…
Sport.ua Sport.ua  ·  25.04.19, 16:24 Количество реальных кандидатов на замену Миллеру сократилось до двух
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.04.19, 16:45 Глава Matchroom Boxing Эдди Хірн назвал имена основных претендентов взамен Джарелла Миллера в поединке против обладателя четырех поясов супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа.
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