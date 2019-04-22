Прежде всего! Европейская бизнес ассоциация назвала 7 ожидаемых от нового президента шагов

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) назвала семь первоочередных шагов, которых, по мнению ассоциации, бизнес ждет от новоизбранного президента Украины в первые месяцы его работы на должности. «Первый шаг — подача на должности Генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины, министра иностранных дел и министра обороны профессионалов с безупречной репутацией и отсутствием связей с олигархами и большим бизнесом», — говорится в пресс-релизе ЕБА в понедельник. Бизнес также ожидает презентации плана реформирования правоохранительных органов для снижения давления на бизнес, причем люди, назначенные на вышеуказанные должности, должны всячески способствовать выполнению этого плана, подчеркнула ЕБА. Третьим шагом бизнес-ассоциация указала перезапуск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поддержка деятельности Национального антикоррупционного бюро и Всеукраинской ассоциации кредитных союзов, указывается в релизе. «Четвертый шаг — обеспечение макроэкономической стабильности, включая подписание меморандума с Международным валютным фондом о продолжении сотрудничества. Кроме того, обеспечение независимости Национального банка и публичная поддержка политики низкого дефицита бюджета», — отметила ЕБА. Помимо этого, в ассоциации подчеркивают необходимость продолжения структурных реформ, проведенных в прошлые годы, включая, но не ограничиваясь, реформу публичных закупок, продолжением автоматического возмещения НДС и дерегуляции, реформой Государственной фискальной службы, медицинской реформой, децентрализацией. В то же время бизнес-ассоциация ожидает от президента всестороннего содействия и публичной поддержки законодательных изменений, начиная с открытия рынка земли и проведения прозрачной приватизации крупных государственных предприятий с возможностью применения британского права. Заключительный седьмой шаг — обеспечение независимости рыночных регуляторов, начиная с Антимонопольного комитета и Национальной комиссии, которая совершает государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. «Бизнес желает видеть четкие предложения, конкретные шаги и кандидатуры на должности, которые смогут эффективно поддержать трансформационные процессы в стране, реализовать важные изменения, а не косметические реформы. Эти семь шагов, по мнению бизнес-сообщества, нужны сразу, в первые месяцы работы», — цитирует пресс-служба ЕБА исполнительного директора бизнес-ассоциации Анну Деревянко.