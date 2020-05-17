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Президент Афганистана и его главный политический оппонент подписали соглашение о разделе власти

Президент Афганистана и его главный политический оппонент подписали соглашение о разделе власти (3 новости)

«Ашраф Гани и Абдулла Абдулла подписали соглашение о разделе власти в Афганистане»

Президент Афганистана Ашраф Гани и его главный оппонент Абдула Абдула, который после выборов в марте объявил себя президентом страны, договорились о разделе власти. Таким образом политики закончили политический кризис, который несколько месяцев был в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня пресс-секретарь афганского президента Седик Седикки заявил, что Гани и Абдулла подписали соглашение о разделе власти в стране.

"Политическое соглашение между президентом Гани и Абдуллой было только что подписано", - объявил Седикки на своей странице в Twitter.

Согласно документу, Абдулла возглавит Высшую комиссию по вопросам национального примирения и будет представлять официальный Кабул на переговорах с радикальным движением "Талибан".

Кроме того, представителям команды Абдуллы отдадут половину мест в афганском правительстве, а также они получат должности в провинциях страны.

ФОТО К НОВОСТИ: «Президент Афганистана и его главный политический оппонент подписали соглашение о разделе власти»
Фото В Афганистане главные оппоненты договорились о разделе власти
Фото Президент Афганистана и его главный политический оппонент подписали соглашение о разделе власти
Фото В Афганистане подписали соглашение о разделе власти
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  17.05.20, 23:40 Таким образом, положен конец политическому кризису в этой стране. Соглашение предусматривает формирование общего правительства в Афганистане.
Телеграф Телеграф  ·  18.05.20, 00:15 Ашраф Гани и Абдулла Абдулла подписали соглашение о разделе власти в Афганистане.
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