Президент Австрии нарушил ограничения по борьбе с COVID-19

Полиция в центре Вены застала президента Австрии Александера Ван дер Беллен и его жену на террасе одного из ресторанов. Супружеская пара была в ресторане после официально разрешенного времени.

На столике президента стояли напитки. Именно это и было расценено как нарушение, передает DW.

Сам президент признал нарушение и извинился. Он отметил, что "заболтался и не заметил, как пролетело время".

Я вышел поесть впервые после самоизоляции с двумя друзьями и моей женой. Тогда мы говорили и, к сожалению, пропустили время. Мне действительно жаль. Это была ошибка, – написал президент в твиттере.

Интересно, что для государственного деятеля инцидент, скорее всего, останется без последствий, а вот владельцу ресторана в самом неблагоприятном случае грозит штраф в размере 30 тысяч евро – за нарушение предписаний по борьбе с COVID-19.

Карантин в Австрии

В Австрии рестораны, бары и кафе должны закрываться не позднее 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.

В стране смягчения карантинных мероприятий началось еще с 14 апреля, а уже с 1 мая открыли все магазины, торговые центры и парикмахерские, а также спортивные площадки.

С 4 мая у школьников началась подготовка к экзаменам, а сами школы заработали 15 мая.

Причиной ослабления карантина в Австрии местные власти назвала успехи в борьбе с распространением коронавируса – менее 100 новых случаев заражения в сутки.

Обновлено в 01:17 Глава держави визнав порушення обмежень, спрямованих на боротьбу з Covid-19, і вибачився

Обновлено в 01:30 В связи с ограничениями, введенными в стране из-за коронавируса, все рестораны, бары и кафе работают до 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.