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· Карантин · Ресторан · Кафе · Австрия
Президент Австрии нарушил ограничения по борьбе с COVID-19

Президент Австрии нарушил ограничения по борьбе с COVID-19 (6 новостей)

«Глава государства свою ошибку признал»

Полиция в центре Вены застала президента Австрии Александера Ван дер Беллен и его жену на террасе одного из ресторанов. Супружеская пара была в ресторане после официально разрешенного времени.

На столике президента стояли напитки. Именно это и было расценено как нарушение, передает DW.

Сам президент признал нарушение и извинился. Он отметил, что "заболтался и не заметил, как пролетело время".

Я вышел поесть впервые после самоизоляции с двумя друзьями и моей женой. Тогда мы говорили и, к сожалению, пропустили время. Мне действительно жаль. Это была ошибка, – написал президент в твиттере.

Интересно, что для государственного деятеля инцидент, скорее всего, останется без последствий, а вот владельцу ресторана в самом неблагоприятном случае грозит штраф в размере 30 тысяч евро – за нарушение предписаний по борьбе с COVID-19.

Карантин в Австрии

  • В Австрии рестораны, бары и кафе должны закрываться не позднее 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.

  • В стране смягчения карантинных мероприятий началось еще с 14 апреля, а уже с 1 мая открыли все магазины, торговые центры и парикмахерские, а также спортивные площадки.

  • С 4 мая у школьников началась подготовка к экзаменам, а сами школы заработали 15 мая.

  • Причиной ослабления карантина в Австрии местные власти назвала успехи в борьбе с распространением коронавируса – менее 100 новых случаев заражения в сутки.

    • Обновлено в 01:17 Глава держави визнав порушення обмежень, спрямованих на боротьбу з Covid-19, і вибачився

    Обновлено в 01:30 В связи с ограничениями, введенными в стране из-за коронавируса, все рестораны, бары и кафе работают до 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.

    ФОТО К НОВОСТИ: «Президент Австрии нарушил ограничения по борьбе с COVID-19»
    Фото Президент Австрии с женой нарушили карантин
    Фото 30 тысяч евро штрафа: президента Австрии поймали на нарушении карантина в ресторане
    Фото Президента Австрії спіймали на порушенні карантину в ресторані
    Фото Президент Австрии отдыхал в ресторане, нарушая карантин
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    Facenews Facenews  ·  24.05.20, 20:20 Во время ночного обхода в центре Вены полицейские заметили главу государства Александера Ван дер Беллена и его супругу на террасе одного из ресторанов, а на их столике - напитки.Австрийская полиция во…
    Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 00:37 Глава государства свою ошибку признал.
    Главред Главред  ·  25.05.20, 00:48 Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в ночь на 24 мая с супругой и приятелями нарушил правила карантина, поскольку находился в ресторане после официально разрешенного времени, что зафиксировала...
    Главком Главком  ·  25.05.20, 01:17 Глава держави визнав порушення обмежень, спрямованих на боротьбу з Covid-19, і вибачився
    ВСЕ ИСТОЧНИКИ
    Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.05.20, 01:30 Полиция Австрии в ночь на воскресенье во время обхода застала президента страны Александера Ван дер Беллен в ресторане после официально разрешенного времени. Он был в ресторане вместе с женой. Как пояснил,…
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