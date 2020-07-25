Президент Бразилии Жаир Болсонару вылечился от коронавируса (8 новостей) «С начала пандемии 4026 жителей Буковины побороли коронавирус»

Президент Бразилии Жаир Болсонару сегодня сообщил, что сдал отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции. Соответсвующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

"ПЦР на Sars-Cov 2: отрицательный. Доброе утро всем", - написал он.

Отметим, что это уже четвертый по счету тест, который сдал Жаир Болсонару. Неделю назад анализ показал положительный результат. Также известно, что коронавирусной инфекцией президент Бразилии заразился в начале июля.

Обновлено в 00:18 С начала пандемии 4026 жителей Буковины побороли коронавирус.

Обновлено в 01:17 Загалом коронавірусну інфекцію у Чернівецькій області підхопили майже 5,6 тис. осіб