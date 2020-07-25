Президент Бразилии Жаир Болсонару вылечился от коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару сегодня сообщил, что сдал отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции. Соответсвующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
"ПЦР на Sars-Cov 2: отрицательный. Доброе утро всем", - написал он.
Отметим, что это уже четвертый по счету тест, который сдал Жаир Болсонару. Неделю назад анализ показал положительный результат. Также известно, что коронавирусной инфекцией президент Бразилии заразился в начале июля.
Обновлено в 00:18 С начала пандемии 4026 жителей Буковины побороли коронавирус.
Обновлено в 01:17 Загалом коронавірусну інфекцію у Чернівецькій області підхопили майже 5,6 тис. осіб