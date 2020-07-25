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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 01:17
Президент Бразилии Жаир Болсонару вылечился от коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару вылечился от коронавируса (8 новостей)

«С начала пандемии 4026 жителей Буковины побороли коронавирус»

Президент Бразилии Жаир Болсонару сегодня сообщил, что сдал отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции. Соответсвующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

"ПЦР на Sars-Cov 2: отрицательный. Доброе утро всем", - написал он.

Отметим, что это уже четвертый по счету тест, который сдал Жаир Болсонару. Неделю назад анализ показал положительный результат. Также известно, что коронавирусной инфекцией президент Бразилии заразился в начале июля.

Обновлено в 00:18 С начала пандемии 4026 жителей Буковины побороли коронавирус.

Обновлено в 01:17 Загалом коронавірусну інфекцію у Чернівецькій області підхопили майже 5,6 тис. осіб

ФОТО К НОВОСТИ: «Президент Бразилии Жаир Болсонару вылечился от коронавируса»
Фото Президент Бразилії поборов коронавірус
Фото Президент Бразилии вылечился от коронавируса
Фото Понад чотири тисячі мешканців Буковини побороли коронавірус
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.07.20, 21:02 Последний тест Жаира Болсонару показал негативный результат.
Главком Главком  ·  25.07.20, 21:13 На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19
MIGnews MIGnews  ·  25.07.20, 21:24 Президент Бразилии Жаир Болсонару сделал четвертый тест на коронавирус.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  25.07.20, 23:39 Президент Бразилии Жаир Болсонару в субботу, 25 июля, заявил, что его четвертый тест на коронавирус дал отрицательный результат. "Всем доброе утро!" - этими словами бразильский лидер прокомментировал…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.07.20, 23:53 Президент Бразилии Жаир Болсонару впервые за 18 дней получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом глава государства сообщил в Twitter в субботу, 25 июля. "(Тест) RT-PCR на Sars-Cov 2:…
Украинская правда Украинская правда  ·  26.07.20, 00:18 С начала пандемии 4026 жителей Буковины побороли коронавирус.
Главком Главком  ·  26.07.20, 01:17 Загалом коронавірусну інфекцію у Чернівецькій області підхопили майже 5,6 тис. осіб
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