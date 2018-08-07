Президент Грузии: сюсюканье с РФ ничего хорошего не принесло (6 новостей) «Президент Грузии Георгий Маргвелашвили уверен в бессмысленности политики умиротворения в случае с Россией»

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвали Россию агрессором, чей аппетит вслед за захватом и агрессией только увеличивается.Заигрывание с Россией ничего хорошего не принесло тем странам, которые хотели ее успокоить. Об этом сообщил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, пишет издание Грузия Online.

"Даже с наиболее прагматичным опытом мы можем видеть, что сюсюканье с Россией не принесло ничего хорошего для тех стран, которые пытались успокоить Россию. А так же тем, кто пытался достичь ощущения, что это может закончиться одним или двумя кусками. Аппетит агрессора только увеличивается вслед за захватом и агрессией", заявил Маргвелашвили.

Он подчеркнул, что Грузия точно знает планы России, начавшиеся с первого дня независимости остановить Грузию любым механизмом, который создаст трудности для страны.

"Наш ответ на эту позицию России следующий мы не остановимся ни с точки зрения развития страны, ни дальнейшего развития демократии, ни интеграции в Евросоюз, ни интеграции в НАТО. Все стратегические планы, которые поставило общество, намечены главными пунктами политической повестки дня, и выполнение этих планов является гарантом того, что территориальная целостность и суверенитет Грузии будут восстановлены мирно", добавил Маргвелашвили.

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8 12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южнооосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, оккупированные РФ территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Обновлено в 17:55 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили уверен в бессмысленности политики умиротворения в случае с Россией.

Обновлено в 19:13 Грузия знает планы России: аппетит агрессора только увеличивается вслед за захватом, заявил Георгий Маргвелашвили.