  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Президент Грузии: сюсюканье с РФ ничего хорошего не принесло
Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 19:13
· Россия · Грузия
Президент Грузии: сюсюканье с РФ ничего хорошего не принесло

Президент Грузии: сюсюканье с РФ ничего хорошего не принесло (6 новостей)

«Президент Грузии Георгий Маргвелашвили уверен в бессмысленности политики умиротворения в случае с Россией»

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвали Россию агрессором, чей аппетит вслед за захватом и агрессией только увеличивается.Заигрывание с Россией ничего хорошего не принесло тем странам, которые хотели ее успокоить. Об этом сообщил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, пишет издание Грузия Online.

"Даже с наиболее прагматичным опытом мы можем видеть, что сюсюканье с Россией не принесло ничего хорошего для тех стран, которые пытались успокоить Россию. А так же тем, кто пытался достичь ощущения, что это может закончиться одним или двумя кусками. Аппетит агрессора только увеличивается вслед за захватом и агрессией", заявил Маргвелашвили.

Он подчеркнул, что Грузия точно знает планы России, начавшиеся с первого дня независимости остановить Грузию любым механизмом, который создаст трудности для страны.

"Наш ответ на эту позицию России следующий мы не остановимся ни с точки зрения развития страны, ни дальнейшего развития демократии, ни интеграции в Евросоюз, ни интеграции в НАТО. Все стратегические планы, которые поставило общество, намечены главными пунктами политической повестки дня, и выполнение этих планов является гарантом того, что территориальная целостность и суверенитет Грузии будут восстановлены мирно", добавил Маргвелашвили.

Трамп: Россия и Китай вмешиваются во внутренние дела США
Трамп: Россия и Китай вмешиваются во внутренние дела США

8 12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южнооосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, оккупированные РФ территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Обновлено в 17:55 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили уверен в бессмысленности политики умиротворения в случае с Россией.

Обновлено в 19:13 Грузия знает планы России: аппетит агрессора только увеличивается вслед за захватом, заявил Георгий Маргвелашвили.

ФОТО К НОВОСТИ: «Президент Грузии: сюсюканье с РФ ничего хорошего не принесло»
Фото Грузия не рассматривает восстановление суверенитета силовыми методами, - Маргвелашвили
Фото Президент Грузии Маргвелашвили: Сюсюканье с Россией не принесло ничего хорошего странам, которые пытались ее успокоить
Фото Президент Грузии: сюсюканье с Россией еще не принесло ничего хорошего
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  07.08.18, 15:58 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что можна видеть, что сюсюканье ничего хорошего не принесло тем странам, которые пытались успокоить Россию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Грузия Online."Даже…
РБК Украина РБК Украина  ·  07.08.18, 16:15 Грузия не рассматривает восстановление суверенитета и территориальной целостности силовыми методами. Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, сообщает "Грузия Online".По словам Маргвелашвили, сюсюканье…
Depo.ua Depo.ua  ·  07.08.18, 16:44 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на "Грузия онлайн" "Даже с наиболее прагматичным опытом мы можем видеть, что сюсюканье с Россией не принесло ничего хорошего тем странам, которые пытались успокоить…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.18, 17:55 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили уверен в бессмысленности политики умиротворения в случае с Россией.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  07.08.18, 19:13 Грузия знает планы России: аппетит агрессора только увеличивается вслед за захватом, заявил Георгий Маргвелашвили.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Манафорт в 2014 году работал на Порошенко, - Гейтс

Манафорт в 2014 году работал на Порошенко, - Гейтс
Россия регулярно блокирует работу миссии ОБСЕ на Донбассе, - Волкер

Россия регулярно блокирует работу миссии ОБСЕ на Донбассе, - Волкер
Погром лагеря ромов в Киеве. Координатору С14 Мазуру смягчили меру пресечения

Погром лагеря ромов в Киеве. Координатору С14 Мазуру смягчили меру…
Украина, Латвия, Литва и Польша призвали РФ прекратить ползучую аннексию регионов Грузии

Украина, Латвия, Литва и Польша призвали РФ прекратить ползучую аннексию…
У Сенцова сильно упал пульс – адвокат

У Сенцова сильно упал пульс – адвокат
Посол Нидерландов озвучил условие, при котором санкции против России будут иметь больший эффект

Посол Нидерландов озвучил условие, при котором санкции против России будут…
Холодницкий занял заместителю 614 тыс. грн

Холодницкий занял заместителю 614 тыс. грн
Порошенко поручил узаконить &quot;Слава Украине&quot;

Порошенко поручил узаконить "Слава Украине"
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын депутата из &quot;Відродження&quot; гоняет на Land Cruiser со спецсигналами

Сын депутата из "Відродження" гоняет на Land Cruiser со спецсигналами
Пассажиры час ждали на улице: в аэропорту произошел курьезный инцидент

Пассажиры час ждали на улице: в аэропорту произошел курьезный инцидент
Шахтер нацелился на приобретение румынского полузащитника - СМИ

Шахтер нацелился на приобретение румынского полузащитника - СМИ
Пятый элемент. Как NASA создало новое состояние вещества в космосе

Пятый элемент. Как NASA создало новое состояние вещества в космосе
На Закарпатье ромы устроили массовую драку на выборах барона

На Закарпатье ромы устроили массовую драку на выборах барона
В зоопарке США огромный град вызвал настоящий хаос: двое животных погибли, 14 человек травмированы

В зоопарке США огромный град вызвал настоящий хаос: двое животных…
Вторник прошел без потерь среди украинских бойцов. Ситуация на Донбассе

Вторник прошел без потерь среди украинских бойцов. Ситуация на Донбассе
Завтра инфекционная больница Павлограда останется без света

Завтра инфекционная больница Павлограда останется без света
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.