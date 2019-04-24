Президент имеет юридические основания распустить Раду до 14 июня, - глава Окружного админсуда Киева (5 новостей) «Президент Украины имеет полномочия распустить Верховную Раду в срок до 14 июня 2019 года»

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что избранный президент Владимир Зеленский может распустить Верховную раду до 14 июня, а не до 27 мая. Об этом Вовк написал в своем Facebook.

Он заявил, что шесть месяцев, в течение которых президент не имеет права распускать парламент, необходимо отсчитывать не от дня принятия присяги депутатами, а от дня первого заседания Рады нового созыва.

"Соответственно, Основной закон определяет, что Верховная рада Украины является полномочной не в течение 5 лет, рассчитанных в календарных днях, начиная не со дня принесения присяги народными депутатами Украины, а в течение 5 лет, которые заканчиваются в день открытия первого заседания Верховной рады Украины нового созыва", - написал глава суда.

Таким образом, принимая во внимание назначение очередных выборов Рады на 27 октября 2019 года, полномочия действующего созыва могут длиться и до 16 декабря 2019 года (27 октября 2019 + 20 дней на официальное обнародование результатов выборов + 30 дней на открытие первой сессии новоизбранного Верховной Рады).

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Однако в среднем между днем выборов и днем открытия первого заседания Рады проходит 48 дней, подсчитал Вовк.

Соответственно он предполагает, что полномочия действующей Рады могут длиться до 14 декабря 2019 года, что предоставляет президенту право прекратить полномочия парламента в срок до 14 июня.

Ранее представитель президента Украины Петра Порошенко в парламенте, народный депутат Ирина Луценко заявила, что роспуск парламента и внеочередные выборы в Верховную раду пока являются возможными на 50%.

Обновлено в 16:26 Новый президент Украины будет иметь право распустить нынешний созыв Верховной Рады до 14 июня, считает глава Окружного административного суда г.Киева Павел Вовк, проанализировав среднеарифметические подсчеты.

Обновлено в 16:37 "Соответственно, Основной закон определяет, что Верховная Рада Украины является полномочной не в течение пяти лет, рассчитанных в календарных днях, начиная со дня принесения присяги народными депутатами Украины, а в течение пяти лет, которые заканчиваются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва", - написал глава суда.