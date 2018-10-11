Президент подписал закон о приветствии "Слава Украине!" (20 новостей) «Новое поздравление будет внесено в военные уставы»

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины. В частности, речь идет о введении воинского приветствия "Слава Украине!" - "Героям слава!", заявил глава государства во время выступления перед военнослужащими в Хмельницкой области, передает "112 Украина".

"Дисциплина не избавляет от необходимости уважать профессионала, уважать патриота, уважать человека, уважать воинский коллектив. Такой подход подсказывает и направление обновления военных уставов. Первые шаги мы уже сделали несколько недель назад, когда парламент поддержал предложения президента, принял законы и я его подписал по изменению военных уставов относительно воинского приветствия. "Слава Украине" сегодня естественно для каждого украинского воина и гражданина", - заявил президент.

Согласно закону, в строевом уставе ВСУ предусмотрены приветствие "Слава Украине!" и ответ "Героям слава!"

Кроме того, в уставе внутренней службы Вооруженных сил Украины упорядочили ритуал поднятия государственного флага Украины. Отметим, что согласно действующему законодательству при вручении боевого знамени лицо поздравляет личный состав с его получением, а военнослужащие отвечают троекратным "Слава". Закон предусматривает, что при вручении знамени лицо поздравляет личный состав словами "Слава Украине!", а военнослужащие отвечают "Героям слава!"

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При доработке ко второму чтению решили заменить слово "товарищ" словами "пан (пани)" в уставе внутренней службы ВСУ и строевом уставе ВСУ.

Также ввели изменения в закон о Нацполиции, согласно которым во время пребывания полицейских в строю на приветствие руководителя или старшего по специальному званию "Слава Украине!" все полицейские, находящиеся в строю, отвечают "Героям слава!" То же самое происходит при прощании.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Обновлено в 18:25 В четверг, 11 октября, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9036

Обновлено в 18:27 Президент Петр Порошенко подписал закон, который вводит военное приветствие «Слава Украине! – Героям слава!».