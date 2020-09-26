Президент Польши выразил соболезнование Зеленскому в связи с авиакатастрофой (6 новостей) «В Канаде сочувствуют украинцам, которые потеряли своих родных и близких в авиакатастрофе самолета ВСУ»

Президент Республики Польша Анджей Дуда направил послание Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с авиакатастрофой 25 сентября, передает УНН со ссылкой на послание.

“Огорчен новостью о трагических последствиях авиакатастрофы самолета, на борту которого находились студенты Харьковского национального университета военно-воздушных сил Украины, выражаю Вам от имени польского народа и себя самого глубочайшие соболезнования. Могу вас заверить, что в эти болезненные моменты мы объединены горем и скорбью с семьями погибших и со всем украинским народом”, — заявил Дуда.

Как ранее сообщал УНН, в результате авиакатастрофы транспортного самолета АН-26, упавшего в Чугуевском районе Харьковской области, погибли 22 человека, еще 4 человек искали. Позже в ГСЧС уточнили, что на борту военного самолета, который разбился, находились 27 человек. В Офисе Генпрокурора Укра...

Обновлено в 06:44 “Какие печальные новости из Украины. Мы выражаем свое соболезнование семьям и друзьям, которые потеряли близких людей в результате военно-воздушной катастрофы, и желаем скорейшего выздоровления выжившим. Наши мысли с вами”, — написал Трюдо.

Обновлено в 07:29 В Канаде сочувствуют украинцам, которые потеряли своих родных и близких в авиакатастрофе самолета ВСУ.