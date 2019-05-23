Президент сможет уволить главу АП после того, как КС утвердит закон о люстрации, – Рябошапка (6 новостей) «Заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка подчеркнул, что закон о люстрации некачественный и противоречит Конституции»

Закон о люстрации некачественный и противоречит Конституции Украины, заявил замглавы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка. Он сказал, что президент Владимир Зеленский готов уволить главу АПУ Андрея Богдана, если Конституционный суд признает закон о люстрации соответствующим Конституции, так как тогда Богдан будет обязан проходить меры по очищению власти.Президент Украины Владимир Зеленский уволит главу Администрации Президента Андрея Богдана с этой должности, если Конституционный Суд Украины признает закон о люстрации соответствующим Конституции. Об этом журналистам 23 мая заявил замглавы АПУ Руслан Рябошапка, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Проблема этого закона что он некачественный и противоречит Конституции. Когда одна норма прямо говорит, что люстрация распространяется на органы государственной власти, а другая норма абсолютно ошибочно относит Администрацию Президента к органам госвласти, это значит, что закон не соответствует Конституции и принципам верховенства права. Президент не может применять закон, не соответствующий принципам верховенства права, чтобы не нарушать права человека. Как только Конституционный Суд примет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, в тот же день президент уволит Богдана как человека, который обязан проходить меры по очищению власти", сказал Рябошапка.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации Президента. Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

В 2007 2010 годах Богдан занимал пост замминистра юстиции Украины в правительстве Юлии Тимошенко (ведомство в этот период возглавлял Николай Онищук), с декабря 2010-го по март 2014 года был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. В 2014 2015 годах был советником председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского, позже его личным адвокатом. В 2019 году участвовал в президентской кампании Зеленского.

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Должность Богдана в правительстве Азарова подпадает под действие закона "Об очищении власти" (п. 5. ст. 2), который находится на рассмотрении Конституционного Суда.

В начале мая этого года Богдан заявлял изданию "theБабель", что для него единственная возможность быть назначенным в госорганы без отмены закона о люстрации получить статус участника боевых действий. Однако тогда он говорил, что не собирается этого делать.

21 мая глава АП сказал, что попал под закон о люстрации несправедливо. В Минюсте ответили, что "если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, это не освобождает от обязанности его выполнять".