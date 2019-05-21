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Президент срочно обратился к спикеру

Президент срочно обратился к спикеру (5 новостей)

«Зеленский призвал Парубия срочно созвать Раду / Reuters Президент Владимир Зеленский обратился к спикеру Рады Андрею Парубию. Он просит главу…»

Также президент Зеленский предложил отменить "мажоритарку" Президент Украины Владимир Зеленский обратится к председателю Верховной Рады с требованием собрать внеочередное заседание парламента, после чего председатель ВР в 3-дневный срок должен собрать внеочередное засТакое заявление глава фракции сделал после проведения консультаций с Зеленским в АП. "Президент дает шанс парламента исправить то, что парламент еще не сделал, - это разрушение феодальной преступной мажоритарки", - отметил Березюк. По его словам, есть предложение президента, что парламент может на внеочередном заседании внести изменения в действующее избирательное законодательство, где убираются все статьи, касающиеся мажоритарной системы, и снижается проходной барьер до 3%. "Если президент обратится к председателю Верховной Рады, то сегодня председатель ВР в 3-дневный срок должен собрать внеочередное заседание ВР... Поэтому имеем день, два или три, чтобы приехать в столицу Украины и изменить то, что надо было изменить 5 лет назад", - добавил Березюк. Как сообщали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля 2019 года. Об этом заявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко. При этом он заявил, что указ президента, скорее всего, будет завтра.

ФОТО К НОВОСТИ: «Президент срочно обратился к спикеру»
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Украинская правда Украинская правда  ·  21.05.19, 13:44 Президент Владимир Зеленский должен обратиться к спикеру с требованием созвать внеочередное заседание Верховной Рады на котором должны рассматриваться одновременно изменение избирательного закона и кадровые…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  21.05.19, 17:56 Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию срочно созвать заседание парламента. Об этом глава государства сообщил в Twitter. "Прошу председателя Верховной Рады…
Главред Главред  ·  21.05.19, 18:13 Зеленский призвал Парубия срочно созвать Раду / Reuters Президент Владимир Зеленский обратился к спикеру Рады Андрею Парубию. Он просит главу парламента созвать депутатов на внеочередное заседание...
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  21.05.19, 18:21 Президент Владимир Зеленский просит председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента 22 мая для внесения изменений в закон о выборах. Об этом говорится в сообщении…
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