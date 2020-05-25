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  3. При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на COVID-19 до 40-50 тыс. в сутки - Шмыгаль
Капитал Капитал · · Обновлено в 10:23
· COVID-19
При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на COVID-19 до 40-50 тыс. в сутки - Шмыгаль

При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на COVID-19 до 40-50 тыс. в сутки - Шмыгаль (3 новости)

«Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что при необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на коронавирус до 40-50 тыс. в сутки,…»

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что при необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на коронавирус до 40-50 тыс. в сутки, используя метод пулинга. «Сегодня мы дошли до предела более 9 тыс. тестов в сутки. Далее мы будем двигаться методом пулинга — объединение 4-5 тестов одновременно в одной пробирке, а если пробирка показывает положительный результат, тогда эти 5 тестов будут рассматриваться индивидуально», — сказала Шмыгаль в интервью агентству «Интерфакс-Украина». По словам премьера, это даст возможность при необходимости в 4-5 раз увеличить тестирование, и при нынешнем уровне лабораторного оборудования делать до 40-50 тыс. тестов в сутки. Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент с тестами в стране проблем нет. «При росте тестирований количество заболевших остается стабильным, а...

Обновлено в 10:23 ...

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 09:40 Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что при необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на коронавирус до 40-50 тыс. в сутки, используя метод пулинга.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 09:45 Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что при необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на коронавирус до 40-50 тыс. в сутки, используя метод пулинга.
Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 10:23 ...
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