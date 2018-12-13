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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 19:59
· ИГИЛ · США · Боевики · Город · Авиация · Пресс-секретарь · Сирия
При поддержке авиации США начался штурм последнего большого города под властью ИГИЛ

При поддержке авиации США начался штурм последнего большого города под властью ИГИЛ (5 новостей)

«В четверг, 13 декабря, сирийские силы, при поддержке США, штурмовали последний крупный городской оплот, удерживаемый террористической организацией Исламское государство»

Сирийские демократические силы (SDF) при поддержке авиации США штурмуют последний крупный город, который контролируют боевики "Исламского государства" на восточном берегу реки Евфрат. Об этом сообщает пресс-секретарь SDF Мустафа Бали, пишет Reuters.

По его словам, SDF, удерживающая примерно четверть Сирии к востоку от Евфрата, уже вошла в центр Хаджина. "Бои продолжаются", - сказал Бали.

SDF пытаются взять Хаджин в течение последних нескольких месяцев. Это последний анклав ИГИЛ в Сирии, расположенный вблизи иракской границы

Полковник Шон Райан, пресс-секретарь подконтрольной США коалиции против "Исламского государства", сообщил, что "продвижение происходит хорошо".

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Как сообщалось, накануне президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что через несколько дней турецкие военные начнут операцию против сирийских курдов восточнее реки Евфрат. Ранее США разместили наблюдательные посты на границе Сирии и Турции, чтобы таким образом препятствовать усилению напряжения между Анкарой и курдскими военизированными формированиями. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 19:37 "Сражения продолжаются", - сказал представитель Сирийской демократической силы (SDF) Мустафа Бали.

Обновлено в 19:59 В четверг, 13 декабря, сирийские силы, при поддержке США, штурмовали последний крупный городской оплот, удерживаемый террористической организацией "Исламское государство".

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Европейская правда Европейская правда  ·  13.12.18, 15:50 Сирийские демократические силы (SDF), возглавляемые курдами, при поддержке авиации США штурмуют последний крупный город под властью террористов "Исламского государства" на восточном берегу реки Евфрат.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.12.18, 17:58 Сирийские демократические силы (SDF), возглавляемые курдами, при поддержке авиации США штурмуют последний крупный город под властью террористов «Исламского государства» на восточном берегу реки Евфрат.
РБК Украина РБК Украина  ·  13.12.18, 19:37 Сирийские силы, при поддержке США, штурмовали последний крупный городской оплот, удерживаемый террористической организацией "Исламское государство" на восточных берегах Евфрата. Об этом сообщает РБК-Украина,…
MIGnews MIGnews  ·  13.12.18, 19:59 В четверг, 13 декабря, сирийские силы, при поддержке США, штурмовали последний крупный городской оплот, удерживаемый террористической организацией "Исламское государство".
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