При снятии введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений нужно проявлять осторожность - гендиректор ВОЗ

Ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, необходимо снимать осторожно, иначе ситуация может только ухудшиться.
Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус на ассамблее Всемирной организации здравоохранения, передает Интерфакс-Украина.
"ВОЗ полностью понимает и поддерживает желание стран встать на ноги и вернуться к работе. (...) Мы призываем их действовать с осторожностью", - заявил гендиректор ВОЗ.
Гебреесус предупредил, что странам, которые осуществляют снятие ограничений "слишком быстро", "угрожает опасность помешать собственном восстановлению".
"73-я ассамблея ВОЗ стартовала в понедельник и будет проходить два дня в видеоформате. Она посвящена укреплению глобальной координации в борьбе против пандемии COVID-19, из-за которой в мире коронавирусом заразились более чем 4,8 млн человек, причем более 300 тыс. инфицированных умерли.
В минувшую пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что это мероприятие будет "одни...