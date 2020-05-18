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При снятии введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений нужно проявлять осторожность - гендиректор ВОЗ

При снятии введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений нужно проявлять осторожность - гендиректор ВОЗ (3 новости)

«Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ограничения необходимо снимать аккуратно, в противном случае ситуация может только ухудшиться»

Ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, необходимо снимать осторожно, иначе ситуация может только ухудшиться.

Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус на ассамблее Всемирной организации здравоохранения, передает Интерфакс-Украина.

"ВОЗ полностью понимает и поддерживает желание стран встать на ноги и вернуться к работе. (...) Мы призываем их действовать с осторожностью", - заявил гендиректор ВОЗ.

Гебреесус предупредил, что странам, которые осуществляют снятие ограничений "слишком быстро", "угрожает опасность помешать собственном восстановлению".

"73-я ассамблея ВОЗ стартовала в понедельник и будет проходить два дня в видеоформате. Она посвящена укреплению глобальной координации в борьбе против пандемии COVID-19, из-за которой в мире коронавирусом заразились более чем 4,8 млн человек, причем более 300 тыс. инфицированных умерли.

В минувшую пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что это мероприятие будет "одни...

ФОТО К НОВОСТИ: «При снятии введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений нужно проявлять осторожность - гендиректор ВОЗ»
Фото При снятии введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений нужно проявлять осторожность - гендиректор ВОЗ
Фото Гендиректор ВОЗ: при снятии карантинных ограничений нужно проявлять осторожность
Фото При снятии ограничений, введенных из-за пандемии, нужно проявлять осторожность, - ВОЗ
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.05.20, 15:51 Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо снимать аккуратно, в противном случае ситуация может только ухудшиться, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Телеграф Телеграф  ·  18.05.20, 15:56 Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ограничения необходимо снимать аккуратно, в противном случае ситуация может только ухудшиться.
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