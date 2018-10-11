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УНН УНН · · Обновлено в 13:43
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При старте ракеты "Союз МС-10" произошла авария спустя несколько минут после запуска

При старте ракеты "Союз МС-10" произошла авария спустя несколько минут после запуска (6 новостей)

«Экипаж корабля должен был совершить на орбите уникальный эксперимент по выращиванию тканей»

“Авария носителя”, — сказал диктор во время трансляции пуска.

После этого “Союз МС-10”, на борту которого находились два члена экипажа — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Гаага, начал возвращаться на Землю в режиме баллистического спуска. Как сообщали в НАСА, корабль ожидала “жесткая посадка”.

Как сообщил впоследствии глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин, экипаж успешно приземлился, все живы.

“Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен”, — написал он.

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По его словам, для выяснения причин аварии создана государственная комиссия, которая уже приступила к работе и изучает телеметрию.

В NASA сообщили, что спасатели держат связь с экипажем “Союза”, которые сообщают, что “они в хорошем состоянии”.

Как сообщал УНН, экипаж Международной космической станции (МКС) завершил ремонт пробоины на пилотируемом корабле “Союз МС-09”.

Для выяснения причины аварии на РН Союз-ФГ моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия. Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен.

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 жовтня 2018 р. Search and rescue teams report they are in contact with the Soyuz crew, who report they are in good condition. The teams are en route to the landing site. Live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/Z6RXKMKLfg

— NASA (@NASA) 11 октября 2018 г.

Обновлено в 13:23 Экипаж корабля должен был совершить на орбите уникальный эксперимент по выращиванию тканей.

Обновлено в 13:43 Экипаж аварийного Союза МС-10 достали после приземления из капсулы с помощью спецтехники, состояние космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга оценивается как удовлетворительное.

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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новое Время Новое Время  ·  11.10.18, 13:43 Экипаж аварийного Союза МС-10 достали после приземления из капсулы с помощью спецтехники, состояние космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга оценивается как удовлетворительное.
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