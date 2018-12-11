Приговор фейковой судебной "реформе", – Садовый о восстановлении Насирова в должности главы ГФС (4 новости) «Львовский мэр также признался, что ему предлагали значительную выгоду за то, чтобы его партия проголосовала за судебную реформу»

Глава "Самопомочі" Андрей Садовый заявил, что после сегодняшнего решения суда об отмене увольнения Романа Насирова с поста главы Госфискальной службы понял, почему за голосование фракции по судебной реформе обещали "золотые горы".Мэр Львова и глава партии "Самопоміч" Андрей Садовый заявил, что отмена судом распоряжения Кабмина об увольнении экс-главы Госфискальной службы Украины приговор судебной реформе. Об этом политик написал в своем Facebook.

"Насиров. Суд. Возобновление. Это приговор фейковой судебной "реформе". Это они делают, не стесняясь, до выборов. Представьте себе что они планируют делать после. Мне за то, чтобы "Самопоміч" голосовала за эту позорную реформу, обещали золотые горы. Теперь понимаю почему. Тут такое дело или они нас, или мы их", считает Садовый.

31 января 2018 года Кабмин уволил Насирова с должности главы ГФС. В феврале чиновник обжаловал увольнение.

11 декабря Окружной административный суд столицы признал противоправным и отменил распоряжение правительства об увольнении Насирова.

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В Кабинете Министров Украины пообещали обжаловать это решение.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн. По данным следствия, на посту руководителя ГФС он принимал решения в интересах беглого внефракционного депутата Александра Онищенко, в отношении которого расследуется производство по подозрению в махинациях с газом.