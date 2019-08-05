Приговор пяти исполнителям нападения на Гандзюк вступил в силу

В понедельник, 5 августа, вступил в силу приговор пяти причастным к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Twitter. "Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на К.Гандзюк, вступил в законную силу и принят к исполнению", – написала Сарган в понедельник утром в своем аккаунте в Твиттер. Приговор был вынесен судом 6 июня, в ходе которого все пятеро обвиняемых признали свою вину и пошли на сделку со следствием. Так, Сергей Торбин получил 6 лет и 6 месяцев тюремного заключения, Владимир Васянович – 4 года, Виктор Горбунов – 3 года, Вячеслав Вышневский – 4 года, Никита Грабчук – 6 лет. Как ранее сообщал Фокус: Отец погибшей Гандзюк назвал судебное заседание по делу "спектаклем". Он возмущен, что за заказное убийство его дочери, совершенное с особой жестокостью и по предварительному сговору обвиняемым дали лишь от трех до шести лет. Также Виктор Гандзюк попросил о встрече с Зеленским "без камер и журналистов". Просьбу Владимир Зеленский выполнил. Виктор Гандзюк назвал встречу с президентом обнадеживающей и добавил, что у "предыдущего президента не хватало политической воли".

Обновлено в 13:50 Об этом в Твиттере сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Обновлено в 14:28 Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области по делу убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк вступил в силу. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Речь идет о пятерых лицах, осужденных к лишению свободы за совершение нападения на Гандзюк. Также 29 июля стало известно, что подозреваемый в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский нарушил домашний арест, на который его перевели за якобы плохое состояние здоровья, и посетил футбольный матч в Одессе.