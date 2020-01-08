Принц Гарри и Меган Маркл сделали заявление относительно королевских полномочий

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри сделали сенсационное заявление. Они становятся полностью независимыми гражданами Великобритании, официально выходя из королевской семьи. При этом, чета, по их заявлениям, "будет поддерживать Ее Величество".

Эту новость герцоги Сассекские разместили в соцсетях. И это не работа хакеров: аналогичное заявление было обнародовано и на новом официальном сайте семьи. Этот сайт, вероятно, предназначен для будущей благотворительной деятельности принца Гарри и Меган Маркл, о которой намекнули принц и герцогиня.

"После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решили в этом году сделать переход, начав играть новую прогрессивную роль в этой системе. Мы намерены отступить как менее важные члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву. С вашей поддержкой, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем себя готовыми пойти на этот шаг. Теперь мы планируем разделить свое время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и нашими покровителями. Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сынав уважении к королевским традициям, в которых он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующем этапе, включая запуск нашей новой благотворительной организации. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться всеми подробностями этого увлекательного следующего шага, поскольку мы продолжаем сотрудничать с Ее Величеством королевой, принцем Уэльским, герцогом Кембриджским и всеми соответствующими сторонами. До тех пор, пожалуйста, примите нашу глубокую признательность за вашу постоянную поддержку", - буквально сказано в заявлении четы.

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Таким образом, герцоги Сассекские полностью отделяются от королевской семьи и больше не будут зависеть от протокола, сохраняя за собой все титулы и майорат. Более того, теперь принц Гарри и Меган Маркл обязаны сами зарабатывать - во всяком случае, больше они не смогут жить на налоги граждан Великобритании. Кроме того, семья будет жить на две страны, Великобританию и Северную Америку.

Относительно их новой благотворительной организации, для которой они и сделали свой официальный сайт - ждем дополнительную информацию от герцогов Сассекских.