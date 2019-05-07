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Принц Гарри рассказал, когда впервые покажет новорожденного сына

Принц Гарри рассказал, когда впервые покажет новорожденного сына (4 новости)

«Принц Гарри прокомментировал рождение первенца. Это мальчик: в британской королевской семье долгожданное пополнение. Жена принца Гарри Меган Маркл родила первенца.…»

Британский принц Гарри, присутствовавший при родах супруги, Меган Маркл, заявил, что готов отдать жизнь за своего сына.Британский принц Гарри сообщил, что у них с герцогиней Сассекской Меган Маркл родился "очень здоровый мальчик". Видео опубликовали на YouTube-канале The Guardian.

"Я рад сообщить, что сегодня утром мы с Меган стали родителями замечательного и очень здорового мальчика. Мама и ребенок чувствуют себя прекрасно. Это был самый невероятный опыт в моей жизни. Раньше я даже представить не мог, как это! В голове не укладывается, как женщины проходят через это. Однако это было потрясающе, и я рад разделить это событие с вами", сказал он.

Гарри отметил, что ребенок родился немного позже, чем ожидалось, поэтому у семьи было время, чтобы выбрать имя.

"Я невероятно горжусь своей женой. Любой отец, любой родитель скажет, что его ребенок — это настоящее чудо. Это ребенок, за которого можно отдать жизнь!" заявил он.

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Первенец принца Гарри и Меган Маркл родился утром 6 мая.

О беременности Меган стало известно 15 октября 2018 года.

Принц Гарри и актриса Меган Маркл сочетались браком 19 мая в часовне Святого Георгия в окрестностях Виндзорского замка. Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских.

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