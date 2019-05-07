Принц Гарри рассказал, когда впервые покажет новорожденного сына

Британский принц Гарри, присутствовавший при родах супруги, Меган Маркл, заявил, что готов отдать жизнь за своего сына.Британский принц Гарри сообщил, что у них с герцогиней Сассекской Меган Маркл родился "очень здоровый мальчик". Видео опубликовали на YouTube-канале The Guardian.

"Я рад сообщить, что сегодня утром мы с Меган стали родителями замечательного и очень здорового мальчика. Мама и ребенок чувствуют себя прекрасно. Это был самый невероятный опыт в моей жизни. Раньше я даже представить не мог, как это! В голове не укладывается, как женщины проходят через это. Однако это было потрясающе, и я рад разделить это событие с вами", сказал он.

Гарри отметил, что ребенок родился немного позже, чем ожидалось, поэтому у семьи было время, чтобы выбрать имя.

"Я невероятно горжусь своей женой. Любой отец, любой родитель скажет, что его ребенок — это настоящее чудо. Это ребенок, за которого можно отдать жизнь!" заявил он.

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Первенец принца Гарри и Меган Маркл родился утром 6 мая.

О беременности Меган стало известно 15 октября 2018 года.

Принц Гарри и актриса Меган Маркл сочетались браком 19 мая в часовне Святого Георгия в окрестностях Виндзорского замка. Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских.