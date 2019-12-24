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Принц Гарри в костюме Санты записал для детей новогоднее поздравление

Принц Гарри в костюме Санты записал для детей новогоднее поздравление (7 новостей)

«Это связано с порядком престолонаследия»

В Украине уже третий год подряд официально стали отмечать католическое Рождество – 25 декабря. В этот день украинцы имеют дополнительный выходной, а накануне в католических церквях проходит всенощная служба.

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И несмотря на то, что дискуссии о том, когда именно праздновать Рождество, все еще продолжаются, многие украинцы отмечают этот светлый праздник именно в ночь с 24 на 25 декабря.

По случаю этого праздника мы сделали подборку лучших поздравлений в СМС, сочиненных в стихах и прозе.

В Рождество Христово Сбываются мечты,

Пусть счастья будет много

И море доброты! Желаю вам удачи

И много ясных дней, Любви большой, горячей

И преданных друзей!

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Католическое Рождество, Тихо снег кружится,

Люди верят в волшебство, И светлеют лица.

В предвкушении чудес Замерла душа,

Жизнь нам щедро дарит сказки, Как же хороша!

Пусть на всех прольется свет

Радости, тепла, Много счастья вам, любви

В праздник Рождества!

Католическое Рождество

Поздравляю с Рождеством!

Счастья, света, мира:

Осенит Господь добром Всё,

И звезда, что в небесах,

Душу пусть согреет,

И исполнится мечта,

Если в чудо верить!

Декабрь. Сегодня Рождество,

Кругом витает волшебство.

В чудесный этот светлый праздник

Желаю не грустить напрасно.

Здоровья вам и веры в сердце,

Откроет Бог любую дверцу.

В ночном декабрьском небе Свет звезды сияет,

С Рождеством Христовым Вас я поздравляю.

Рождественская сказка Ходит по домам,

С чудесами встретиться Я желаю вам.

Добром, любовью, радостью наполнится пусть дом,

Я вас с католическим поздравлю Рождеством.

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Поздравляем с радостным праздником католического Рождества, желаем мира в семье, благости в душе, достатка в доме, тепла в сердце и любви к жизни!

Пусть благодатный свет рождественской звезды обронит свое сияние на ваш дом и озарит священным всех членов вашей семьи! Поздравляю с Рождеством и желаю мира, благополучия и счастья, преисполниться новыми надеждами, светлыми мыслями!

Тихий, мирный Сочельник и дух Рождества

Украшают последние дни декабря.

Католики все, взрослые и дети

Любят этот праздник больше всех на свете!

В этот волшебный праздник Рождества от всего сердца желаю провести его в кругу самых дорогих людей! Пусть зимний морозный ветер заметет в ваш дом удачу, а любимые согреют в холодные вечера!

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  24.12.19, 19:55 Это связано с порядком престолонаследия.
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