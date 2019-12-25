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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились ещё одним рождественским снимком

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились ещё одним рождественским снимком (5 новостей)

«На фото герцог Кембриджский с детьми»

Принц Уильям и Кейт Миддлтон недавно приняли участие в записи рождественской программы популярного кулинарного шоу Мэри Берри, в рамках которой собственноручно приготовили традиционное британское праздничное угощение – рулет-безе. А в сочельник 24 декабря знаменитая пара поздравила всех с Рождеством и не забыла и о подарке - в честь праздника герцоги опубликовали новый снимок из семейного архива. Очаровательный черно-белый кадр появился в их официальном аккаунте в Instagram.

На фото запечатлены все трое детей супругов: шестилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта и полуторагодовалый принц Луи. В кадре принц Уильям нежно целует младшего сына, дочка стоит рядом, положив руки на плечи братика, а старший наследник сидит в кресле.

"Поздравляем с Рождеством! Мы желаем нашим подписчикам спокойного и счастливого праздника!" — говорится в подписи к снимку.

Принц Уильям с детьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Отметим, что Кейт на нем нет, поскольку она выступила в роли фотографа. В описании указано, что герцогиня Кембриджская сделала эту фотографию в Норфолке ранее в этом году. Миддлтон уже не в первый раз сама снимает официальные портреты и фото своей семьи, начав эту традицию еще в 2015 году.

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Предполагается, что сейчас Кейт и Уильям вместе с детьми и остальными членами семьи уже отправились в Сандрингем, чтобы принять участие в традиционной рождественской церковной службе.

Кстати, старший сын герцогов недавно появился в милом видео, выпущенном королевской семьей - ему было доверено приготовление традиционного рождественского пудинга для благотворительных мероприятий. Принц Джордж усердно трудился в компании папы, дедушки принца Чарльза и прабабушки королевы Елизаветы.

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Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 24 Дек 2019 в 8:19 PST

Видео: принцы Уильям, Чарльз и Джордж и королева Елизавета (instagram.com/kensingtonroyal)

Обновлено в 12:02 На фото запечатлены все трое детей супругов: шестилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта и полуторагодовалый принц Луи. В кадре принц Уильям нежно целует младшего сына, дочка стоит рядом, положив руки на плечи братика, а старший наследник сидит в кресле.

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.12.19, 10:45 На фото герцог Кембриджский с детьми.
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