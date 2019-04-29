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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 18:48
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились волшебными фотографиями со своей свадьбы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились волшебными фотографиями со своей свадьбы (5 новостей)

«Кенсингтонский дворец поздравил супругов с годовщиной»

Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились 29 апреля 2011 года после того, как 16 ноября 2010 года була объявлена помолвка между принцем и его давней подругой, отношения с которой длились на протяжении пости 10 лет. О годовщине свадьбы королевская чета сообщила в Instagtam-аккаунте Кенсингтонского дворца.

Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили годовщину свадьбы (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт и Уильям познакомились в 2002 году во время учебы в престижнейшем университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Но в 2007 году расстались, а после некоторого перерыва в отношениях объявили о помолвке.

Бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтонсостоялось 29 апреля 2011 года в лондонской Соборной церкви Святого Петра в Вестминстерском аббатстве. В день свадьбы королева Великобритании Елизавета II присвоила внуку титул герцога Кембриджского. Архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс официально провозгласил принца Уильяма и Кейт Миддлтон мужем и женой.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили годовщину свадьбы (фото:instagram.com/kensingtonroyal)

На торжество в Вестминстерском аббатстве были приглашены около двух тысяч человек, в составе которых самые известные люди не только в окружении королевской четы, но и во всем мире.

3 декабря 2012 года официальный представитель королевского двора Великобритании заявил, что супруга принца Уильяма беременна, а 22 июля 2013 года в 16:24 по местному времени у неё родился сын - Джордж Александр Луи, принц Кембриджский. 

Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили годовщину свадьбы (с принцем Джорджем, фото: instagram.com/kensingtonroyal)

8 сентября 2014 года официальный представитель королевского двора подтвердил сведения о второй беременности герцогини Кембриджской. 2 мая 2015 года в 08:34 по местному времени Кэтрин родила девочку, о чем сообщил Кенсингтонский дворец. Уильям и Кейт решили назвать дочь Шарлоттой Елизаветой Дианой.

Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили годовщину свадьбы (с принцем Джорджем, и принцессой Шарлоттой, фото: instagram.com/kensingtonroyal)

4 сентября 2017 Кенсингтонский дворец сообщил, что герцог и герцогиня находятся в ожидании третьего ребёнка, который появился на свет в апреле 23 апреля 2018 года. Ребенка назвали Луи Артур Чарльз Кембриджский.

Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили годовщину свадьбы (с принцем Луи, фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Ранее мы писали о том, что раскрылась вся правда о вражде Кейт Миддлтон и Меган Макрл.

Также мы сообщали о том, что Кейт Миддлтон прилагает все усилия для того, чтобы помирить братьев - принца Уильяма и принца Гарри, поскольку конфликты в семье ей изрядно надоели.

Обновлено в 16:57 Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили годовщину свадьбы (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Обновлено в 18:48 Кенсингтонский дворец поздравил супругов с годовщиной.

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