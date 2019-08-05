Принца Чарльза пригласили сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде

Британский принц Чальз, по сообщению The Sun, может в ленте "Бонд 25" исполнить роль самого себя.Британского принца Чарльза пригласили сняться в фильме "Бонд 25", новой части франшизы о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает The Sun.
По словам инсайдера, во время встречи с актером Дэниелом Крейгом принцу предложили сыграть роль самого себя камео.
Сейчас Чарльз якобы обдумывает предложение.
"Чарльз является воплощением всего британского, идеально подходит для роли камео, и поклонники Бонда по всему миру будут в восторге", отметил инсайдер.
Британские принцы Уильям и Гарри ранее сыграли штурмовиков в фильме "Звездные войны: Последние джедаи".
Мировая премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде запланирована на 8 апреля 2020 года.