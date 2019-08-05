Сегодня в 16:06

Принца Чарльза пригласили сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде (3 новости) «Принцу Чарльзу предложили сняться в новой части бондианы. Монаршая особа может сыграть камео. Об этом пишет The Sun. Известно, что…»

Британский принц Чальз, по сообщению The Sun, может в ленте "Бонд 25" исполнить роль самого себя.Британского принца Чарльза пригласили сняться в фильме "Бонд 25", новой части франшизы о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает The Sun.

По словам инсайдера, во время встречи с актером Дэниелом Крейгом принцу предложили сыграть роль самого себя камео.

Сейчас Чарльз якобы обдумывает предложение.

"Чарльз является воплощением всего британского, идеально подходит для роли камео, и поклонники Бонда по всему миру будут в восторге", отметил инсайдер.

Тарантино составил плейлист с любимыми песнями из своих фильмов

Британские принцы Уильям и Гарри ранее сыграли штурмовиков в фильме "Звездные войны: Последние джедаи".

Мировая премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде запланирована на 8 апреля 2020 года.