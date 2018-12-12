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Политика
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Приоритет ТЭС, работающих на украинском угле, уничтожит антрацитовую зависимость энергетики от РФ, - политолог

Приоритет ТЭС, работающих на украинском угле, уничтожит антрацитовую зависимость энергетики от РФ, - политолог (5 новостей)

«По мнению политолога, избавиться от российского антрацита Украина может в случае перевода ТЭС на украинский уголь марки Г»

В 2017 году доля российского угля в Украине составляла 57%, а в этом году выросла до 62%, заявил политолог Кирилл Сазонов. Он считает, что фактически страна доверяет свою энергетическую безопасность врагу.Экономические связи с Россией представляют не меньшую угрозу, чем культурные, особенно, если речь идет об угольно-энергетической зависимости от страны-агрессора, пишет в своем блоге на Site.ua политолог Кирилл Сазонов.

"Если мы говорим о нашей зависимости от импорта, да еще и в энергетике то слово "угроза" даже слишком мягкое. Фактически мы доверяем свою энергетическую безопасность врагу. И при этом накачиваем его нашими же деньгами. Ну не абсурд ли это? Именно абсурд, да еще и с признаками склонности к суициду. И если от российского газа мы отказались еще в 2015 году, то по углю ситуация куда печальнее. Сейчас импортный уголь для украинских ТЭС мы закупаем в США, ЮАР и России. А теперь проценты: в 2017 году доля российского угля составляла 57%, а в этом году уже выросла до 62%", отметил автор.

По мнению политолога, избавиться от российского антрацита Украина может в случае перевода ТЭС на украинский уголь марки Г.

"Решение есть точное и смертельное, как удар шпагой. Решение, которое сделает российский антрацит не нужным в Украине совсем. Для этого необходимо перевести все блоки на украинских ТЭС с угля марки А на марку Г. Такое решение уже принято на заседании СНБО 16 марта 2017 года. 27 июля этого года на совещании по ситуации в угольной отрасли это решение поддержал премьер-министр Владимир Гройсман. Работа идет, с А на Г уже переведены семь блоков украинских станций", утверждает он.

Повышение цены на украинский уголь снижает зависимость от импорта топлива…
Повышение цены на украинский уголь снижает зависимость от импорта топлива…

Ускорить этот процесс может предоставление приоритета украинскому углю в правилах Оптового рынка электроэнергии, считает Сазонов.

"Доброе слово и экономические рычаги действуют гораздо эффективнее, чем просто призывы. И тут решение тоже найдено приоритет для станций, которые работают на украинском газовом угле. ТЭС это маневренные мощности, они в основном задействуются на пиках потребления. И первыми можно включать именно тех, кто уже перестроился. Вот и хороший мотив для владельцев генерирующих мощностей как можно быстрее перевести блоки", подчеркнул эксперт.

Премьер-министр Владимир Гройсман высказывался за предоставление приоритета теплоэлектростанциям, которые используют уголь украинской добычи, и заявлял, что в Министерстве топлива и энергетики уже зарегистрирован такой законопроект.

21 июня этого года совет Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) принял решение обратиться с письмом в Министерство экономического развития и торговли для получения разрешения Кабмина на смену правил ОРЭ, чтобы установить приоритет блоков ТЭС, работающих на украинском угле марки "Г", перед блоками, работающими на импортном антраците. Протокол заседания опубликован на сайте совета ОРЭ.

Украина в январе октябре 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 15,5% на 2 млн 343 тысячи тонн до 17 млн 426 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Госфискальной службы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Приоритет ТЭС, работающих на украинском угле, уничтожит антрацитовую зависимость энергетики от РФ, - политолог»
Фото Приоритет ТЭС, работающих на украинском угле, уничтожит антрацитовую зависимость энергетики от РФ - политолог
Фото Политолог Сазонов заявил, что приоритет для ТЭС на украинском угле уничтожит антрацитовую зависимость энергетики от РФ
Фото Приоритет ТЭС, работающих на украинском угле, уничтожит антрацитовую зависимость энергетики от РФ - политолог
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Униан Униан  ·  12.12.18, 11:40 По мнению политолога, избавиться от российского антрацита Украина может в случае перевода ТЭС на украинский уголь марки Г.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  12.12.18, 12:28 Экономические связи с Россией представляют не меньшую угрозу, чем культурные. Особенно, если речь идет об угольно-энергетической зависимости от страны-агрессора - пишет в авторском блоге на Site.ua политолог…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  12.12.18, 12:41 По мнению политолога, избавиться от российского антрацита Украина может в случае перевода ТЭС на украинский уголь марки Г
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  12.12.18, 13:07 Экономические связи с Россией представляют не меньшую угрозу, чем культурные. Особенно, если речь идет об угольно-энергетической зависимости от страны-агрессора пишет в авторском блоге на Site.ua политолог…
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