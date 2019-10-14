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Пристайко назвал новую вероятную дату встречи нормандской четверки

Пристайко назвал новую вероятную дату встречи нормандской четверки (3 новости)

«Встреча лидеров стран Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе могла бы состояться в ноябре. Об…»

Саммит в "нормандском формате" может состояться уже в ноябре 2019 года, если Кремль согласует даты - об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 14 октября, общаясь с журналистами в Люксембурге, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечает издание, заявление Пристайко прозвучало после его встречи с главами МИД стран-членов Евросоюза в рамках заседания Совета Евросоюза по иностранным делам.

"Даты сейчас обсуждает "Нормандская четверка". Есть понимание, что это может быть следующий месяц, если российская сторона подтвердит даты, предложенные нашими партнерами", - сказал министр.

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Сегодня Сегодня  ·  14.10.19, 16:50 Встреча лидеров стран Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе могла бы состояться в ноябре. Об этом в понедельник, 14 октября, заявила посол Франции…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  14.10.19, 17:37 Встреча лидеров четырех государств в нормандском формате по Донбассу может состояться уже в ноябре. Однако для этого Россия должна согласиться на предложенную дату. Министр иностранных дел Украины Вадим…
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