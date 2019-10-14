Пристайко назвал новую вероятную дату встречи нормандской четверки (3 новости) «Встреча лидеров стран Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе могла бы состояться в ноябре. Об…»

Саммит в "нормандском формате" может состояться уже в ноябре 2019 года, если Кремль согласует даты - об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 14 октября, общаясь с журналистами в Люксембурге, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечает издание, заявление Пристайко прозвучало после его встречи с главами МИД стран-членов Евросоюза в рамках заседания Совета Евросоюза по иностранным делам.

"Даты сейчас обсуждает "Нормандская четверка". Есть понимание, что это может быть следующий месяц, если российская сторона подтвердит даты, предложенные нашими партнерами", - сказал министр.