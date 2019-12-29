Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет (4 новости) «На следующих раундах переговоров в Нормандском формате украинская сторона продолжит работать над формулой обмена всех-на-всех»

Министр иностранных дел Вадим Пристайко поздравил нынешний обмен удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными «Л/ДНР».

Украина продолжит работать в «нормандском формате» ради окончательной формулы «всех-на-всех», написал Вадим Пристайко на странице в Twitter..

«Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы «всех-на-всех» - это приоритет », - написал Пристайко.