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Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет

Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет (4 новости)

«На следующих раундах переговоров в Нормандском формате украинская сторона продолжит работать над формулой обмена всех-на-всех»

Министр иностранных дел Вадим Пристайко поздравил нынешний обмен удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными «Л/ДНР».

 Украина продолжит работать в «нормандском формате» ради окончательной формулы «всех-на-всех», написал Вадим Пристайко на странице в Twitter..

«Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы «всех-на-всех» - это приоритет », - написал Пристайко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет»
Фото На следующих раундах переговоров в "Нормандском формате" украинская сторона продолжит работать над формулой обмена "всех-на-всех" – Пристайко
Фото Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет
Фото Украина продолжит работать ради окончательной формулы "всех-на-всех", - Пристайко
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  29.12.19, 17:58 Украинская сторона видит для себя приоритетом работу над формулой обмена удерживаемыми лицами "всех-на-всех" и намерена поднимать этот вопрос на следующий раундах переговоров в "Нормандском формате" (Украина,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.12.19, 17:59 Украина видит для себя приоритетом работу над формулой обмена "всех-на-всех" и намерена поднимать этот вопрос на следующий раундах переговоров в нормандском формате.
Телеграф Телеграф  ·  29.12.19, 18:00 На следующих раундах переговоров в "Нормандском формате" украинская сторона продолжит работать над формулой обмена "всех-на-всех".
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