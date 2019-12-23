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Пристайко объяснил задержку с обменом пленными

Пристайко объяснил задержку с обменом пленными (4 новости)

«То, что глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что возникли некие трудности с обменом пленных, было понятно давно. Об этом…»

У Трехсторонней контактной группы не получилось согласовать полные списки на обмен, так как украинская сторона стремится вернуть максимальное количество людей. Об этом рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Укринформ. По его словам, Украина рассчитывает на больший прогресс в вопросе обмена и согласовала одну группу людей, которая уже однозначно готова к обмену. "Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям к Новому году. Поэтому координатором от ОБСЕ было принято решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками", − сказал Пристайко. Как ранее сообщал Фокус: Глава МИД Вадим Пристайко заявлял, что Украина готова к серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество пленных украинцев. Тем не менее, 18 декабря, на заседании ТКГ в Минске представители Украины и "ЛДНР" не смогли согласовать обмен пленными: Украина якобы не провела "процессуальную очистку" людей, внесенных в списки. Обмен пленными между Киевом и боевиками задерживается из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области. Для обмена пленными до Нового года существуют препятствия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, украинская сторона в минской группе настаивает на "процессуальной очистке" пленных из списка на обмен.

ФОТО К НОВОСТИ: «Пристайко объяснил задержку с обменом пленными»
Фото Пристайко объяснил задержку с обменом пленными
Фото Пристайко заявил доработке списков для обмена пленными
Фото Чем больше идет процесс обмена пленными, тем больше тем для разговоров - эксперт
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.12.19, 06:23   Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать списки на обмен, так как Киев стремится вернуть максимальное число людей. Об этом он рассказал…
Голос.UA Голос.UA  ·  23.12.19, 08:44 Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) не смогла согласовать списки на обмен, так как Киев стремится вернуть максимальное число людей. Об этом…
Голос.UA Голос.UA  ·  23.12.19, 10:52 То, что глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что возникли некие трудности с обменом пленных, было понятно давно. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт Александр Охрименко. «Этот вопрос…
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