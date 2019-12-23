Пристайко объяснил задержку с обменом пленными

У Трехсторонней контактной группы не получилось согласовать полные списки на обмен, так как украинская сторона стремится вернуть максимальное количество людей. Об этом рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Укринформ. По его словам, Украина рассчитывает на больший прогресс в вопросе обмена и согласовала одну группу людей, которая уже однозначно готова к обмену. "Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям к Новому году. Поэтому координатором от ОБСЕ было принято решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками", − сказал Пристайко. Как ранее сообщал Фокус: Глава МИД Вадим Пристайко заявлял, что Украина готова к серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество пленных украинцев. Тем не менее, 18 декабря, на заседании ТКГ в Минске представители Украины и "ЛДНР" не смогли согласовать обмен пленными: Украина якобы не провела "процессуальную очистку" людей, внесенных в списки. Обмен пленными между Киевом и боевиками задерживается из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области. Для обмена пленными до Нового года существуют препятствия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, украинская сторона в минской группе настаивает на "процессуальной очистке" пленных из списка на обмен.