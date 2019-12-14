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Пристайко заявил, что украинская сторона может вернуться к идее введения миротворцев на Донбасс

Пристайко заявил, что украинская сторона может вернуться к идее введения миротворцев на Донбасс (5 новостей)

«В случае, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны, Украина может вернуться к идее размещения миротворческого контингента ООН на временно оккупированных территориях…»

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона может вернуться к идее ввода миротворческих войск ООН на территорию оккупированного Донбасса. Об этом Пристайко рассказал в эфире Свободы Слова, передает УНИАН. При этом министр напомнил, что пока позицию относительно миротворческих миссий подала только Россия, поскольку Украина не член Совета безопасности. Но, по словам Пристайко, руководство уже решает эту проблему в рамках Минских соглашений. «Когда мы поймем, что в рамках Минска больше ничего говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не моё, а Президента, но моей рекомендацией, наверное, будет миротворческая миссия», – добавил Пристайко, отметив, что у команды Президента есть ряд планов относительно этого. Также Вадим Пристайко заявил, что власти Украины выполняют минские договоренности, внося изменения в Конституцию по децентрализации. "В Минских договоренностях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Украинская сторона сейчас предана договоренностям, которые были. И это то, о чем сказал (Президент Украины Владимир – ред.) Зеленский, что мы все равно идем на изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине", – указал Пристайко. Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что предусмотренные минскими соглашениями изменения в Конституцию страны подразумевают ту децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории. По его словам, Германия и Франция принимают такую позицию, а вот РФ убедить сложно. Ранее эксперт заявил, что для введения миротворцев на Донбасс нужно внести изменения в Конституцию Украины.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  14.12.19, 08:54 В случае, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны, Украина может вернуться к идее размещения миротворческого контингента ООН на временно оккупированных территориях Донбасса .
Гордон Гордон  ·  14.12.19, 09:30 Пока Украина официально не подавала в ООН предложений о введении миротворческой миссии на Донбасс, сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.Украина может вернуться к обсуждению вопроса введения…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  14.12.19, 09:59 Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина может вернуться к идее с размещением миротворческого контингента ООН на оккупированном Донбассе. К такому шагу власти могут прибегнуть в случае, если все…
Капитал Капитал  ·  14.12.19, 10:19 В случае, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны, Украина может вернуться к идее размещения миротворческого контингента ООН на временно оккупированных территориях…
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